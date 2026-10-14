Mecliste tam destek: Ümit Türek yeniden başkan seçildi

Meclis başkanlık divanı belirlendi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (Manisa TSO) 2026-2030 dönemi Meclis Başkanlığı seçimi oda hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda tamamlandı. Toplantı, meclisin en kıdemli üyesi Mustafa Pala başkanlığında açıldı ve yapılan oylamada mevcut Meclis Başkanı Ümit Türek kullanılan oyların tamamını alarak görevine yeniden seçildi.

seçim sonuçları ve yeni divan:

Oylama sonucunda Meclis Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu: Meclis Başkanı Ümit Türek, Meclis Başkan Yardımcıları Hasan Ünal ve İbrahim Akdoğan ile kâtip üye Sehran Arslan. Türek ve ekibinin tüm oyları alması, meclis üyelerinin tam desteğini gösterdi.

ortak akıl ve öncelikler:

Yeniden seçilmesinin ardından konuşan Ümit Türek, meclis üyelerine güvenleri için teşekkür ederek yönetim anlayışlarının ortak akıl ve istişare üzerine kurulacağını vurguladı. Türek, 'Bizim anlayışımızda ‘ben’ değil, ‘biz’ vardır. Bu meclisi ben değil, hep birlikte biz yöneteceğiz. Meclisimizde görev yapan her arkadaşımızın düşüncesi, önerisi ve katkısı bizim için son derece kıymetlidir' ifadelerini kullandı.

Türek, Manisa'nın sanayi, ticaret ve tarım alanındaki potansiyelini daha ileriye taşımayı amaçladıklarını belirterek, iş dünyasının sorunlarının çözümüne odaklanacaklarını söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte yönetim kurulu, meslek komiteleri ve meclis üyeleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini, odanın kurumsal yapısını güçlendirip üyelere daha etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Seçim sürecinin tamamlandığını ve artık çalışmanın öncelik olduğunu kaydeden Türek, Meclis ve oda organlarıyla birlikte Manisa iş dünyası için yeni başarılar elde etmek ve kendilerine duyulan güvene layık olmak için çalışacaklarını dile getirdi.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA 2026-2030 DÖNEMİ MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ÜMİT TÜREK, KULLANILAN OYLARIN TAMAMINI ALARAK YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ. YENİ DÖNEMDE BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VEREN TÜREK, "BU MECLİSİ BEN DEĞİL, HEP BİRLİKTE BİZ YÖNETECEĞİZ" DEDİ.