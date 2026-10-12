Alkollü araçta bulunan arkadaş, denetimde 'buradan kaçarım, yakalanmam' dedi

Denetimin ayrıntıları:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak üzerinde rutin trafik denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan 26 GS 399 plakalı otomobilde sürücü olarak bulunan B.K. hakkında alkol ölçümü yapıldı.

Yapılan testte sürücünün 3,02 promil alkollü olduğu belirlendi. Trafik ekipleri, sürücüye 50 bin TL idari para cezası uygularken, sürücünün ehliyetine de 2 yıl süreyle el koydu.

Arkadaşın ifadeleri:

Araçta bulunan ve kendisinin de alkollü olduğu belirtilen kişi, denetim sırasında polislere yönelik konuşmasında; 'Bu sevdiğin kadının arabası. Sabah ortalık karışacak. Burada kaçak yol var ben yakalanmam. Bu şoför salak. Burada arkada yol var oradan kaçar giderim, size yakalanmam. Ben alkollüyüm. Arabayı alıp gideyim mi' ifadelerini kullandı.

Arkadaşın bu sözleri, denetim anındaki tutumun ve olayın ciddiyetinin altını çizdi. Polis ekipleri ise mevzuat gereği işlem yaparak sürücünün belge ve cezalandırma süreçlerini başlattı.

Olay, trafik denetimlerinin sürücü davranışlarını ve kamu güvenliğini gözetme açısından neden önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ