Alkollü sürücü uygulamayı reddetti, yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştı

Kayseri'de trafik denetimi yapan ekiplerin durdurduğu bir otomobilin sürücüsü, yapılan alkol kontrolünde yüksek oranda alkollü çıktı ve uygulama sırasında ekiplere zorluk çıkardı. Olay, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Park Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 38 NZ 591 plakalı aracı kullanan O.S.'yi durdurarak kontrolleri yaptı.

Alkol testi ve idari işlemler:

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün 2.14 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kurallar gereğince O.S.'ye trafik ile ilgili maddeler uyarınca 27 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yapılan işlemlerin ardından araç hareketine devam etti.

Uygulamaya tepki ve adli süreç:

Kontroller sırasında O.S., asker gecesinden çıktığını belirterek uygulamanın yapılmaması gerektiğini savundu. Ekipler tarafından işlem gördükten sonra bölgeden geçen diğer araçların önüne atlayarak durdurmaya çalışması, görevi icra eden polisler için zor anlar yaşanmasına neden oldu. O.S. hakkında, trafikte tehlike yaratma eylemi nedeniyle "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, trafikte denetimlerin sürücülerde uyulması gereken kuralların önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, yüksek promil ile direksiyon başına geçen sürücülere karşı hem idari hem de adli yaptırımların uygulandığını hatırlattı.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMADA, 2.14 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜ, EKİPLERE ZOR ANLAR YAŞATTI. ASKER GECESİNDEN ÇIKTIĞINI SÖYLEYEREK, YAKALANDIĞI YERDE UYGULAMA OLMAYACAĞINI SAVUNAN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN İNCELENDİKTEN SONRA YOLUNA DEVAM EDEN ARAÇLARIN ÖNÜNE ATLAYARAK, DURDURMAYA ÇALIŞTI. SÜRÜCÜYE İLGİLİ MADDELERDEN 27 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI.