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Beyşehir adli yılın açılış töreniyle yeni döneme girdi

Beyşehir Adalet Sarayı'nda düzenlenen törenle 2026-2027 adli yılı başladı; Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin faaliyete girişi öne çıktı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Emre Koç

Beyşehir adli yılın açılış töreniyle yeni döneme girdi

Beyşehir adli yılın açılış töreniyle yeni döneme girdi

Beyşehir Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen törenle 2026-2027 adli yılı resmen açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarda yeni döneme ilişkin beklentiler ve kurumsal sorumluluk vurgulandı.

Törenin programı:

Tören konuşmasını yapan Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, 1 Eylül 2026 itibarıyla başlayan yeni adli yılın ülkeye ve Beyşehir'e eşitlik ile adalet getirmesi temennisinde bulundu. Karaca, Türk yargısının hiçbir ayrım gözetmeksizin adaletin tesisi için görev yaptığını belirtti.

Beyşehir Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veysel Erhan Yardım ise törende Beyşehir Adalet Komisyonu'nun ilk adli yıl açılış töreninin yapıldığını hatırlatarak, yeni kurulan yapının taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Yardım, adaletin tarafsız, bağımsız ve süratli şekilde tecelli etmesi için yürütülen çalışmaları takip edeceklerini ifade etti.

Kurumsal önem ve değerlendirmeler:

Konya Barosu Beyşehir Temsilcisi Avukat Oktay Metli de konuşmasında, Adli Yargı Adalet Komisyonu'nun kurulması ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin faaliyete geçmesinin Beyşehir açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Katılımcılar, yeni adli yapının yerel erişilebilirliği ve yargı hizmetlerindeki etkinliği artıracağına yönelik beklentilerini paylaştı.

Törene; Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, hakim ve savcılar, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Arlı, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Kaymakçı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Tören, yeni adli yılın ülkeye, yargı camiasına ve Beyşehir'e hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 2026-2027 ADLİ YILI’NIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE 2026-2027 ADLİ YILI’NIN BAŞLAMASI DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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