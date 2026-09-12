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Alsancak derbisinde eşitlik: Karşıyaka ile Altay 1-1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka ile Altay Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 1-1 berabere kaldı; goller Ömer Faruk Sezgin ve Mehmet Onur Yıldız'dan.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 21:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Alsancak derbisinde eşitlik: Karşıyaka ile Altay 1-1

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup ikinci haftasında oynanan Alsancak derbisinde Karşıyaka ile Altay 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı dengede geçerken, ikinci yarıda skor üretildi. Karşıyaka'nın öne geçiren golü Ömer Faruk Sezgin (dk. 70) ile geldi; Altay ise maçta son sözü söyleyen taraf oldu ve Mehmet Onur Yıldız (dk. 84) ile eşitliği sağladı.

kadrolar ve değişiklikler:

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Mahmut Şat (Mevlüt Can Kaynak dk. 60), Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Tugay Adamcıl dk. 81), Hıdır Aytekin, Erhan Öztürk (Emircan Aytekin dk. 81), Gökdeniz Tandoğan, Veysel Ünal (Fehmi Koç dk. 69), Berat Şahin, Ömer Faruk Sezgin (Eren Arda Şan dk. 81).

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, İbrahim Kıravi (Salih Oktay dk. 7), Mert Yıldırım (İsa Toygar Ekinci dk. 74), Nurullah Efe Kocatürk, Anıl Serhan Öztürk (Mehmet Nur Kaymaz dk. 66), Mehmet Onur Yıldız, Ahmet Yakup Çoban, Osman Utkan Gülalan, Ali Kızılkuyu (Caner Baycan dk. 74), Arif Yanarlı, Oktay Özdede (Kemal Şen dk. 74).

hakemler ve disiplin:

Hakemler: Can Cengiz, Mete Topcu, Muhammet Metin Taş.

Maçta disiplin de etkili oldu; Altay cephesinde teknik direktör Tuna Üzümcü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı kart gören oyuncular arasında Karşıyaka'dan Berat Şahin ve Hıdır Aytekin, Altay'dan ise Arif Yanarlı, Mehmet Onur Yıldız, Oktay Özdede, Nurullah Efe Kocatürk, Osman Utkan Gülalan, Caner Baycan ve Kemal Şen yer aldı.

TFF 3. LİG 2. GRUP’TAKİ İKİNCİ HAFTA MÜCADELESİNDE KARŞIYAKA İLE ALTAY 1-1 BERABERE...

TFF 3. LİG 2. GRUP’TAKİ İKİNCİ HAFTA MÜCADELESİNDE KARŞIYAKA İLE ALTAY 1-1 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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