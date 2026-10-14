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Alt geçide dolan su Esenyurt'ta sürücüleri yolda bıraktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde Zafer Mahallesi alt geçidini su bastı; çok sayıda araç içindeki sürücüler mahsur kaldı, belediye tahliye çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Alt geçide dolan su Esenyurt'ta sürücüleri yolda bıraktı

Alt geçide dolan su Esenyurt'ta sürücüleri yolda bıraktı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Esenyurt ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Zafer Mahallesi’ndeki alt geçidi basan su nedeniyle çok sayıda araç ilerleyemeyerek içinde bulunan sürücüler ve yolcular tarafından mahsur kaldı.

Olayın seyri ve sürücülerin durumu:

Sağanak yağışın ardından alt geçitte biriken su, araçların hareket etmesini engelledi. Sürücüler araçlarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar kendi imkânlarıyla ve çevredeki yardım çabalarıyla araçları kurtarmaya çalıştı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybası bilgisi kaynak metinde yer almıyor.

Müdahale ve tahliye çalışmaları:

Esenyurt Belediyesi ekipleri bölgeye yönlendirildi ve alt geçitteki suyun tahliyesi için çalışmalar başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları benzer noktalarda dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer ve belediye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor; bölgedeki gelişmeler geldikçe güncellemeler sağlanacak.

ZAFER MAHALLESİ&#039;NDE BULUNAN ALT GEÇİDİ BASAN SU NEDENİYLE ARAÇLAR MAHSUR KALDI.

ZAFER MAHALLESİ'NDE BULUNAN ALT GEÇİDİ BASAN SU NEDENİYLE ARAÇLAR MAHSUR KALDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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