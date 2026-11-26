Altıeylül Belediyesi'nin 2026 sosyal yardım bilançosu:

Altıeylül Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2026 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdü. Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM) üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda yıl içinde toplam 34 milyon 726 bin 651 lira tutarında destek sağlandı. Destekler gıdadan giyime, sıcak yemekten nakdi yardıma, eğitimden kadın girişimciliğine kadar geniş bir alana yayıldı.

Sosyal yardım başvuruları ve dağılımı:

ALGEM Sosyal Yardım Birimi tarafından 2026 boyunca toplam 8 bin 972 başvuru alındı ve bunlardan 6 bin 757 yardım onaylandı. Gıda yardımlarında 4 bin 21 aileye ulaşılarak toplam 17 bin 887 yükleme gerçekleştirildi; gıda yardımları için ayrılan kaynak 24 milyon 759 bin 750 lira oldu.

Giyim yardımlarında bin 790 aileya, 3 bin 965 kişiyi kapsayacak biçimde toplam 3 milyon 965 bin lira tutarında destek verildi. Özel ihtiyaçlar da gözetildi; çölyak hastası bir vatandaş için özel gıda paketi hazırlandı. Yakıt desteği kapsamında 210 aileye toplam 105 bin kilogram kömür sağlandı.

Eğitim, sıcak yemek ve diğer destekler:

Eğitim alanında 153 aileye kırtasiye desteği sağlanıp toplam 261 kırtasiye seti dağıtıldı. Sıcak yemek hizmetiyle 113 aileye toplam 2 bin 324 öğün yemek ulaştırıldı. İkamet koşullarını iyileştirmeye yönelik olarak 23 kişiye tadilat desteği verildi; konaklama, eşya yardımı ve diğer sosyal destekler de sürdürüldü.

Maddi yardımlar kapsamında 63 aileye toplam 1 milyon 69 bin 900 lira nakdi yardım yapıldı; medikal desteklerden 46 vatandaş faydalandı.

Ramazan, mikrokredi ve projeler:

Ramazan ayında dayanışmayı büyüten hizmetler devam etti: 315 aileye toplam 13 bin 717 öğün iftar yemeği ulaştırıldı ve iftarlar için 4 milyon 647 bin 319 lira kaynak kullanıldı. Asker ailesi yardımında 48 bin 500 lira destek sağlanırken, ilk kez evlenecek ailelere yönelik 10 bin lira yardım uygulaması da sürdü.

Kadın girişimciliğini destekleyen mikrokredi uygulamasından 2026 yılında 92 kadın faydalanarak 3 milyon 475 bin lira tutarında kredi aldı. 2022'den bu yana toplam mikrogirişimci kadın sayısı 428'e ulaşırken, bugüne kadar sağlanan toplam mikrokredi desteği 9 milyon 850 bin lira oldu.

Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran projeler kapsamında Şehir Hastanesi mevkisinde bulunan Bebek Emzirme ve Bakım Kabini hizmet vermeye devam etti; kabin, ilçe sakinlerinin yanı sıra şehir dışından gelen vatandaşlar tarafından da kullanılıyor ve Altıeylül'de ikamet edenlere kullanım şifresi veriliyor.

Başkan Hakan Şehirli 2026 yılı sosyal hizmet çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Altıeylül’de yaşayan her bir komşumuzun kendisini güvende, değerli ve yalnız olmadığını hissetmesini istiyoruz. Sosyal belediyecilik bizim için sadece yardım dağıtmak değil, gönüllere dokunmak, dayanışmayı büyütmek ve kimsenin kendisini çaresiz hissetmesine izin vermemektir. 2026 yılı boyunca ALGEM aracılığıyla binlerce ailemizin yanında olduk. Gıda, giyim, eğitim, sıcak yemek, nakdi yardım ve diğer sosyal desteklerimizle ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştık. Yıl içerisinde sosyal yardımlar kapsamında 34 milyon 726 bin lirayı aşan bir desteği komşumuzla buluşturduk. Kadın girişimcilerimize sağladığımız mikrokredi destekleriyle onların kendi ayakları üzerinde durmalarına ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sunduk. Ramazan ayında paylaştığımız iftar sofralarından öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarına, asker ailelerimize verdiğimiz desteklerden ilk kez yuva kuracak gençlerimizin yanında olmaya kadar her çalışmamızda dayanışmayı esas aldık. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir şehir, yalnızca yolları ve binalarıyla değil, insanına sahip çıkmasıyla güçlüdür. Bizim için en büyük mutluluk, bir ailemizin sofrasına katkı sunabilmek, bir annemizin yükünü hafifletebilmek, bir gencimizin geleceğe daha umutla bakmasına vesile olabilmektir. Altıeylül’de hiçbir komşumuzun kendisini yalnız hissetmediği bir belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal desteklerimizi ihtiyaçları gözeterek sürdürecek, dayanışma ruhunu ilçemizin her mahallesinde yaşatacağız."

Başkan Şehirli ayrıca sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaların önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, Altıeylül'de gönül belediyeciliğini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ 2026 YILINDA SOSYAL DESTEKLERİYLE BİNLERCE AİLENİN YANINDA OLDU