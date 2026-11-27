Kırsal kalkınmada kadın emeği: kooperatif ve eğitimle dönüşüm

Growtech Antalya bünyesinde düzenlenen 'Kadın Çiftçiler ve Kırsal Kalkınma' panelinde, Türkiye'nin kırsal kalkınma stratejilerinde kadın işgücünün merkezi rolü masaya yatırıldı. Paneli Tarımsal Diplomasi Grubu Genel Sekreteri İsmail Uğural yönetti; konuşmacılar arasında Akdeniz Manşet Gazetesi Köşe Yazarı ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Esra Özkan Çiçek, Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koop. Başkanı Ayşe Günbey Şerifoğlu ve Antalya İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk yer aldı.

kadınların rolü ve finansal erişim:

Kırsal kalkınma uzmanı Esra Özkan Çiçek, hem gazetecilik hem de on yıllık proje yönetim deneyimiyle tarımsal kalkınma projeleri ürettiğini belirtti. Çiçek, sağlık, eğitim, turizm ve tarımı birleştiren projeler geliştirdiğini; çocukları üretime özendirme ve tarım kültürüne dönüşe yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı. "Tarım aslında bizim ata mesleğimiz; ben de çiftçi bir aileden geliyorum," sözleriyle kişisel bağlantısını vurgulayan Çiçek, kırsalda kadınlarla birebir buluşmalar gerçekleştirdiğini ve eğitimler vererek destek mekanizmalarını anlattığını söyledi.

Panelde öne çıkan sorunların başında kadınların finansa erişimi geldi. Çiçek, banka süreçlerinde eş siciline bakılması ve krediye erişimde yaşanan engelleri örnek gösterdi. Kırsalda eğitim ve sosyal imkanların zayıf olması, kadınların hem aile hem üretim sorumluluğunu üstlenmeleri gibi dinamiklerin üretimi ve yaşam kalitesini etkilediğine dikkat çekti. Çiçek, bu nedenle projelerin kooperatif yapılarında hayata geçirilmesini ve kooperatiflerde kreş gibi sosyal hizmetlerin zorunlu olmasını önerdi.

kooperatif modeli yerelden genele dönüşüm:

Ayşe Günbey Şerifoğlu, Tarımda Kadın Girişimi Kooperatifi'nin merkezi Kuşadası olan, ortakları Türkiye'nin farklı şehirlerinden oluşan bir yapı olduğunu anlattı. Kooperatifin, kendi merkezi dışında üretim yeri açan ve hibe alan ilk kadın kooperatifi olduğunu belirten Şerifoğlu; sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, kadın üreticilerin emeğine değer kazandırmak, temiz gıdaya erişimi artırmak ve üreticilerin sosyoekonomik gelişimini desteklemenin temel amaçlar arasında olduğunu ifade etti.

Şerifoğlu, kooperatifin Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ön plana çıkardığını, başlıca ürünlerinin memecik zeytinyağı ve geleneksel haşhaş ürünleri olduğunu söyledi. Kooperatifin Kuşadası merkezli ağının farklı illere yayılarak ulusal bir üretim ağı haline geldiğini belirtirken, ürünlerin www.tarimdakadin.com, online platformlar ve zincir marketlerde satışa sunulduğunu aktardı.

antalya'da küçükbaş üretim ve kırsal kalkınma:

Zeliha Öztürk, Antalya İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı olarak, 2007'de 32 yetiştiriciyle kurulan birliğin bugün 4 bin üyeye ulaştığını söyledi. Öztürk, islah amaçlı yetiştirici birlikleri nezdinde ilk kadın başkan olma fırsatına sahip olduğuna dikkat çekti.

Antalya'nın hem tarım hem turizmdeki önemine vurgu yapan Öztürk, ilin küçükbaş varlığının 1 milyon 300 bin koyun ve keçi olduğunu ve Akdeniz sahil bandında Türkiye'nin ikinci keçi üretim merkezi olarak öne çıktığını aktardı. Aile tipi işletmeler üzerinden yürüyen küçükbaş üretimin, tarımsal desteklemelere erişimde birliklerin köprü görevini gerektirdiğini belirtti. Öztürk, kırsaldaki göç sorununa dikkat çekerek, "Siz ailedeki kadını kırsalda var edebilirseniz ve onu orada tutabilirseniz; hem kırsal göçü de önlersiniz, hem de üretimi sağlamış olursunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Panel sonunda ortak değerlendirme, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın kadınların güçlendirilmesi, kooperatifleşme, eğitim ve finansal erişimle doğrudan bağlantılı olduğu yönünde oldu. Konuşmacılar, kırsal dönüşümün uygulamada kalıcı olması için eğitim, örgütlenme ve sosyal hizmetlerin eş zamanlı yürütülmesini önerdi.

GROWTECH ANTALYA BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 'KADIN ÇİFTÇİLER VE KIRSAL KALKINMA' BAŞLIKLI PANELDE TÜRKİYE'DE KIRSAL KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN KADIN İŞGÜCÜNÜN ÖNEMİ VURGULANDI. İSMAİL UĞURAL(SOLDA), ZELİHA ÖZTÜRK (SOLDAN İKİNCİ),AYŞE GÜNBEY ŞERİFOĞLU(SAĞDAN İKİNCİ), ESRA ÖZKAN ÇİÇEK(SAĞDA)