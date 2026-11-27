Körfez bölgesinde saha incelemesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Körfez bölgesinde yatırım bedeli toplamda 5 milyar TL’yi aşan üç büyük projeyi yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemelere DSİ Bölge Müdürü Olcay Çubukçu, kurum yetkilileri ve AK Parti ile MHP ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Reşitköy Barajı:

Reşitköy Barajı projesinin yatırım bedeli 1 milyar 530 milyon TL olarak belirlendi ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki 63 bin 360 dekar tarım arazisinin suya kavuşması hedefleniyor. Tamamlanan kısımlarla birlikte barajın, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini artırmaya ve çiftçilerin sulama imkanlarını geliştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamaya hazırlandığı bildirildi.

Burhaniye, Gömeç ve Şahinler ovaları sulama projesi:

Burhaniye, Gömeç ve Şahinler Ovaları Sulama Projesi’nin toplam yatırım bedeli 3 milyar 120 milyon TL olup şu anda fiziki gerçekleşme oranı yüzde 27 seviyesinde. Proje kapsamında 30 bin 610 dekar arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Projenin etkin su kullanımını teşvik etmesi ve tarımsal verimliliği artırması beklenirken, ikinci etap ihalesinin Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Nikita Çayı taşkın kontrol projesi:

Nikita Çayı Taşkın Kontrol Projesi için öngörülen yatırım bedeli 1 milyar 140 milyon TL olarak kaydedildi ve fiili ilerleme oranı yüzde 61 oldu. Projenin tamamlanmasıyla 5 bin 870 dekar alan taşkın riskine karşı korunacak; bunun hem can hem de mal güvenliği açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Uygulama, koordinasyon ve beklenen etkiler

Milletvekili Canbey, projelerin Ankara’daki planlama ve ihale süreçlerinden sahadaki uygulama aşamalarına kadar yakından takip edildiğini belirtti. Canbey, yatırımların ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde tamamlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

Canbey, hükümetin Balıkesir’e kazandırdığı yatırımlara değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen projelerin bölgenin tarımsal potansiyelini güçlendireceğini, üreticilerin ihtiyaçlarına cevap vereceğini ve vatandaşların yaşam güvenliğini artıracağını söyledi. Ayrıca, Cumhur İttifakı ruhuyla Balıkesir genelindeki yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yerinde incelemeler ve alınan bilgiler doğrultusunda projelerin tamamlanmasıyla birlikte Körfez bölgesinde hem ekonomik hem de güvenlik açısından somut iyileşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DR. MUSTAFA CANBEY, KÖRFEZ BÖLGESİNDE YATIRIM BEDELİ 5 MİLYAR TL’Yİ AŞAN ÜÇ ÖNEMLİ PROJEYİ YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALARIN SON DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.