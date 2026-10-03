Altın kemerin sahibi Ali Gürbüz Beyağaç'ta er meydanında

Etkinlik detayları:

Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri, 4 Ekim 2026 Pazar günü Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Hüseyin Çokal Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Geleneksel ata sporu yağlı güreşin yerel ve bölgesel ilgi gören buluşmalarından biri olarak planlanan organizasyon, güreşseverleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Başpehlivan ve mücadele:

Etkinlikte, altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de er meydanında yer alacak. Pehlivanlar başpehlivanlık mücadelesi için er meydanında ter dökecek; organizasyonun programında çeşitli boylarda karşılaşmaların ve ödül töreninin bulunması bekleniyor. Yarışma, hem deneyimli isimlerin hem de genç pehlivanların performanslarını sergileyeceği bir platform olacak.

Belediyeden davet:

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, tüm güreşseverleri etkinliğe çağırdı. Pütün, "4 Ekim 2026 Pazar günü düzenleyeceğimiz 15. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Altın Kemerli Başpehlivan Ali Gürbüz’ü er meydanımızda ağırlayacağız. Bu büyük heyecana ortak olmak için tüm güreşseverleri Beyağaç Hüseyin Çokal Er Meydanı’na bekliyoruz" dedi.

Organizasyon, bölge ekonomisine ve yerel tanıtıma katkı sağlamasının yanı sıra, yağlı güreş geleneğinin yaşatılması açısından da önem taşıyor. İzleyiciler etkinlik alanında kültürel ve sosyal imkanların yanı sıra geleneksel etkinliklerin tadını çıkarma fırsatı bulacak.

BEYAĞAÇ BELEDİYESİ TARAFINDAN 4 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ DÜZENLENECEK 15. GELENEKSEL HÜSEYİN ÇOKAL YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ’NDE ALTIN KEMERLİ BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ, ER MEYDANINA ÇIKACAK.