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Yenikapı'da binlerce koşucu: Tarihi Yarımada'da yollar yarışa hazırlanıyor

İBB Spor İstanbul’un düzenlediği İstanbul’u Koşuyorum Avrupa etabı yarın 7 bin 500 katılımcıyla Yenikapı'da başlayacak; bazı yollar kapanacak.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:20

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yenikapı'da binlerce koşucu: Tarihi Yarımada'da yollar yarışa hazırlanıyor

Etkinlik programı:

İstanbul’u Koşuyorum etkinliğinin Avrupa etabı, İBB Spor İstanbul organizasyonuyla yarın gerçekleştirilecek. Etkinliğe 7 bin 500 kişi kayıt yaptırdı ve yarış iki ayrı kategoride düzenlenecek: 5K ve 10K.

Yarışlar Yenikapı'da başlayacak; 5K startı saat 08.00, 10K startı ise saat 09.15 verilecek. 5K'da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden 'U' yaparak Yenikapı'ya dönecek; 10K katılımcıları ise Sarayburnu'ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı'da sonlandıracak.

Güzergah ve trafik düzenlemesi:

Yarış nedeniyle, yarın 06.00-12.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kapanacak güzergahlar: Kennedy Caddesi / Eminönü-Yenikapı yönü, Kennedy Caddesi / Zeytinburnu-Yenikapı yönü, Namık Kemal Caddesi, Mustafa Kemal Caddesi, Segah Sokak, Kumluk Sokak, Şair Sermet Sokak, Aksakal Sokak ve Ahırkapı Caddesi.

İBB SPOR İSTANBUL&#039;UN DÜZENLEDİĞİ İSTANBUL&#039;U KOŞUYORUM AVRUPA ETABI YARIN YAPILACAK. 7 BİN 500...

İBB SPOR İSTANBUL'UN DÜZENLEDİĞİ İSTANBUL'U KOŞUYORUM AVRUPA ETABI YARIN YAPILACAK. 7 BİN 500 KİŞİNİN KAYIT YAPTIRDIĞI VE İKİ AYRI KATEGORİDE(5K VE 10K) KOŞULACAK

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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