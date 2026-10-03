Eskişehir'de haftalık sürüşte trafikte bisiklet güvenliği öne çıktı

Etkinlik detayları:

Eskişehir'de Bisikletliler Derneği tarafından geleneksel hale getirilen 'Görünür ol güvende ol' etkinliği bu hafta sonu da sürdü. Etkinlik, 3 Ekim Cumartesi günü saat 11.45'te Odunpazarı Stad Sokak'tan başladı ve kentin belirlenen güzergahlarında yapılan turun ardından saat 13.00'te Haller Gençlik Merkezi'nde son buldu.

Etkinliğe aileler ve farklı yaş gruplarından katılım yoğun oldu; organizasyona katılanlar arasında 7'den 70'e uzanan yaş aralıkları dikkat çekti. Sürüş boyunca katılımcılar trafikte bisikletlilerin görünürlüğü ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Derneğin çalışmaları ve hedefleri:

Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilcisi Hakan Özhan, etkinliklerin düzenli olarak yapıldığını ve asıl amaçlarının trafikte bisikletlilerin görünürlüğünü artırmak olduğunu belirtti. Özhan, derneğin yalnızca farkındalık etkinlikleri düzenlemediğini, aynı zamanda bisikletli ulaşım altyapısıyla ilgili sorunları yetkili belediyelere ve kurumlara ileterek iyileştirme amacı taşıdıklarını söyledi.

Özhan, etkinliklerin herkese açık olduğunun altını çizerek duyuruların tüm sosyal medya hesapları üzerinden yapıldığını ifade etti. Kendisi, 'Görünür ol güvende ol' etkinliklerinin her cumartesi düzenlendiğini vurguladı.

Toplumsal katılım ve etkisi:

Haftalık turlarla kent içi farkındalığın sürekliliği hedefleniyor; ailelerin katılımı ve farklı yaş gruplarının bir araya gelmesi, bisikletli ulaşımın toplum içinde normalleşmesine katkı sağlıyor. Etkinlik, trafikte diğer yol kullanıcılarına bisikletlilerin varlığını hatırlatırken aynı zamanda karar vericilere altyapı ihtiyaçlarını gösteren bir kamuoyu oluşturmaya da hizmet ediyor.

Sonuç olarak, Eskişehir'deki bu düzenli buluşmalar, Görünür ol güvende ol sloganı çerçevesinde hem bireylerin güvenliğini öne çıkarıyor hem de kent ulaşımında bisikletin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

ESKİŞEHİR’DE BİSİKLETLİLER DERNEĞİ TARAFINDAN HER HAFTA SONU GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN "GÖRÜNÜR OL GÜVENDE OL" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BİR ARAYA GELEN 7’DEN 70’E ÇOK SAYIDA VATANDAŞ, TRAFİKTE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA KENT TURU ATTI.