Ankara’da motor sesi yükseldi: ANOK Fest’26 kapılarını açtı

ANOK Fest’26 başladı

Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından düzenlenen ANOK Fest’26, 3-4 Ekim tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi BAKAP Kampüsünde kapılarını açtı. Festivalde yaklaşık 150 özel otomobil sergileniyor ve organizasyonun hedefi 200 bin misafiri ağırlamak.

Etkinlik, koleksiyon otomobillerinden farklı yarış araçlarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor; ziyaretçiler hem görsel hem de performans odaklı birçok gösteriye tanık oluyor.

festival programı:

ANOK Fest’26'da slalom yarışı, gösteri sürüşleri, drift gösteri sürüşü, klasik otomobil gösteri sürüşü, yarış otomobili gösterisi ve co-drive sürüşleri gibi etkinlikler yer alıyor. Program, 4 Ekim saat 16.00'da katılımcı otomobillerin selamlama geçişi ile son bulacak.

Organizatörler, etkinlik boyunca sergilenecek araçların çeşitliliğinin ve gösteri programının, hem otomobil sporları kültürünü hem de restorasyon ve modifikasyon tutkusunu bir araya getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

katılımcıların gözünden:

Umut Rahmi Şahin, klasik otomobiliyle festivale katıldığını belirterek aracın 2 senedir kendisinde olduğunu ve öncesinde özellikle 71 modelini araştırdığını söyledi. Şahin, 'Öncesinde özellikle 71 modelini araştırıyordum. İlk senesinde bin tane üretildi. Onların özel serisi olarak ben araştırıyordum. Bu da 919’uncu araç zaten. Özel serinin içerisinde. Bunun aşkı bizde 9-10 yaşlarındayken başladı. Çocukluk aşkı diyelim.' ifadelerini kullandı.

Aracıyla ilgili bakım ve restorasyon sürecini de aktaran Şahin, 'Aracı aldığımızda boya kaporta konusunda çok kötü durumdaydı. Ufak tefek yerlerini kendimiz yaptık. Yine eksiklerimiz var. İç kozmetiğini değiştirdik. Motor aksamında birçok şeyi yenilettik. Sistem olarak bagajda günümüze uygun şarkıları dinleyebilmek için direnç takımlarımız var' dedi. Ayrıca Şahin, iki ek aracının olduğunu ve 'tabiri caizse onların yüzüne bile bakmıyorum' şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

Şahin, kişisel tutkusunu aile planlarıyla da ilişkilendirerek, 'Düğün yapmadan önce kapalı otoparklı bir ev araştırdım. Ondan sonra düğünümü yaptım. O şekilde bir manyaklığımız var. Üstüne 2-3 kat branda örtüyoruz. Olabildiğince çürükler ilerlemesin diye boyası zarar görmesin diye. Geçtiğimiz zamanlarda aramızda şakalaşmak için 'Arabayı satmayı düşünüyorum' dedim. Ayrılmaya kalktı. O da tutkun. Torunlara bırakmayı düşünüyoruz. Ağaç yaşken eğilir, ufak yaşta başlayacağız eğitmeye' diye konuştu.

Serhat Temur ise ekibiyle daha çok araçların görsel düzenlemeleri ve iç-dış dekorasyon üzerine yoğunlaştıklarını anlattı. Temur, 'Araçlarımızdaki body kitlerimiz kendi imalatımız. Ses sistemlerimiz, kaplamalarımız var. Biz biraz daha dekor kısmında varız bu işin. Daha ziyade görüntü kısmındayız. Kupalarımız plaketlerimiz var. Alıyoruz ödüller, kupalar' ifadelerini kullandı. Temur ayrıca bazı araçlarının trafikten men edildiği için festival alanına çekiciyle getirildiğini belirtti.

ANOK Fest’26, hem tutkunların deneyimlerini paylaşmaları hem de restorasyon ve modifikasyon alanındaki çalışmaların görünür kılınması açısından önemli bir platform sunuyor. Etkinlik süresince ziyaretçiler, farklı jenerasyonlardan otomobilleri yakından inceleme ve gösterileri izleme fırsatı buluyor.

ANKARA OTOMOBİL SPOR KULÜBÜ (ANOK) FEST’26 150 ÖZEL OTOMOBİL VE BİRÇOK OTOMOBİL GÖSTERİSİYLE OTOMOBİL TUTKUNLARINI AĞIRLIYOR.