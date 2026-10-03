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Manisa FK, Kayserispor sınavına dar alan ve dayanıklılık odaklı hazırlanıyor

Manisa FK, Trendyol 1. Lig 9. haftasında Metro Holding Kayserispor deplasmanına hazırlanırken antrenmanları dayanıklılık ve dar alan oyunları üzerine kurdu.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Manisa FK, Kayserispor sınavına dar alan ve dayanıklılık odaklı hazırlanıyor

Manisa FK'dan Kayserispor maçı öncesi program

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Metro Holding Kayserispor maçının hazırlıklarını saha çalışmalarıyla sürdürüyor. Kulüp, günün antrenmanını planlı bir düzende yürüttü.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma ısınma hareketleri ile başladı; ardından ekibin odaklandığı dayanıklılık çalışmaları uygulandı. Antrenman, maç temposuna yakın yoğunlukta düzenlenen egzersizlerle devam etti ve son bölümde dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bu tür çalışmalar, top hakimiyeti, hızlı paslaşma ve kısa mesafede organizasyon becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Hazırlıkların devamı:

Manisa FK, Kayserispor müsabakasına dönük taktik ve fiziksel hazırlıkları sürdürmeyi planlıyor. Teknik ekip, yarın yapılacak antrenmanda önceki gün yapılanların tekrarına ve maç temposuna uygun uygulamalara ağırlık verecek.

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR’A KONUK OLACAK MANİSA FK, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA...

TRENDYOL 1. LİG’İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR’A KONUK OLACAK MANİSA FK, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINA DAYANIKLILIK VE DAR ALAN OYUNLARIYLA DEVAM ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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