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Altıntaş'ta diyaliz hastalarına yerinde bakım imkanı

Kütahya Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi'ne kurulan 5 cihazlı, 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesiyle hastalar tedavilerini ilçede alabilecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Altıntaş'ta diyaliz hastalarına yerinde bakım imkanı

Altıntaş ilçesinde yeni diyaliz ünitesi hizmete girdi

Kütahya'nın Altıntaş İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan 5 cihaz ve 20 hasta kapasiteli diyaliz ünitesi hizmete açıldı. Yeni ünite ile diyaliz hastalarının tedavilerini kendi ilçelerinde alabilmeleri sağlanmış oldu.

hizmetin kapsamı:

Kurum açıklamasına göre, hizmetin amaçlarından biri sağlık hizmetlerini yalnızca il merkezinde değil, ilçelerde yaşayan vatandaşlara da yerinde ulaştırmak. Ünitenin faaliyete geçmesiyle birlikte, haftada 5 gün diyaliz tedavisi almak zorunda olan hastaların il merkezindeki hastanelere gitme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Bu düzenleme ile hastalar tedavilerini evlerine ve sevdiklerine daha yakın bir noktada alacak; böylece yol yorgunluğunun azalması ve yaşam kalitesinin artması hedefleniyor.

yerel sağlık yönetiminin değerlendirmesi:

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada ünitenin Altıntaş'a ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi. Açıklamada ayrıca hizmetin hayata geçirilmesinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve destek verenlere teşekkür edildi.

Yeni diyaliz ünitesinin devreye alınmasıyla ilçedeki kronik böbrek hastalarının tedaviye erişimi kolaylaşırken, bölgedeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi yönündeki adımların devam edeceği vurgulandı.

ALTINTAŞ DEVLET HASTANESİ’NDE DİYALİZ ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ

ALTINTAŞ DEVLET HASTANESİ’NDE DİYALİZ ÜNİTESİ HİZMETE GİRDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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