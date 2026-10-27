Altıntaş'ta kadın terziliği kursunda beceriler iş imkânına dönüştürülüyor

ziyaretin ayrıntıları:

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde düzenlenen Kadın Terziliği Kursu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında kursiyerlerin atölye çalışmalarını yakından takip eden Sinan, usta öğreticilerle bir araya gelerek kursun genel işleyişi hakkında bilgi aldı ve ortaya çıkan ürünleri inceledi.

kursun işleyişi ve eğitim içeriği:

Usta öğreticilerden kursun eğitim müfredatı, uygulamalı derslerin düzeni ve kursiyerlerin ilerleme düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi alan Sinan, atölyede gerçekleştirilen uygulamaların kursiyerlerin beceri gelişimine doğrudan katkı sağladığını gözlemledi. Kursiyerlerle sohbet ederek onların çalışma süreçlerini ve üretim aşamalarını değerlendirdi.

eğitimin toplumsal ve ekonomik etkileri:

Sinan, hayat boyu öğrenme kapsamında düzenlenen mesleki eğitim kurslarının önemine vurgu yaparak bu tür programların kadınların mesleki becerilerini geliştirmelerine, yeni iş imkânları elde etmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak tanıdığını belirtti. Ziyarette kursiyerlere çalışmalarında başarılar dileyen Sinan, benzer eğitimlerin yaygınlaştırılmasının yerel istihdama olumlu yansıyacağına dikkat çekti.

MÜDÜR SİNAN, KADIN TERZİLİĞİ KURSİYERLERİNİN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ