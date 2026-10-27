Üç haftada yurt dersleri iki öğrenciyi Kur'an-ı Kerim okumaya hazırladı

Simav KYK kız yurdunda Kur'an-ı Kerim eğitimi meyve veriyor

Kütahya'nın Simav ilçesindeki KYK Kız Yurdunda yürütülen Kur'an-ı Kerim eğitimleri kısa sürede somut sonuçlar verdi. Üç haftalık düzenli çalışmanın ardından iki öğrenci Kur'an-ı Kerim okumaya başladı ve bu gelişme yurtta memnuniyetle karşılandı.

birebir eğitimle üç haftalık süreç:

Yurtta, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kız öğrencilere yönelik birebir eğitimler sürdürülüyor. Dersleri yürüten KYK Kur'an Kursu öğreticisi Hümeyra Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrencilerin okuma becerileri kısa zamanda ilerleme kaydetti. Eğitimlerin hedefi, gençlerin manevi gelişimine katkı sağlamak ve Kur'an bilgisini yaygınlaştırmaktır.

ezber ve talim çalışmaları devam ediyor:

Yurt programında sadece okumayı yeni öğrenenlere yönelik dersler değil, Kur'an bilgisi olan öğrencilerle yapılan ezber ve talim eğitimleri de eş zamanlı yürütülüyor. Kurs öğreticisi Hümeyra Yılmaz, "Kur'an bilgisi olan kızlarımızla ezber ve talim eğitimine devam ederek hayat kitabımız Kur'an'ı gençlerimizin yaşantılarına katmaya çalışıyoruz" diyerek amaçlarını özetledi.

SİMAV KYK KIZ YURDUNDA 3 HAFTADA İKİ ÖĞRENCİ KUR’AN-I KERİM OKUMAYA BAŞLADI