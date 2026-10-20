Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kaz Dağları'nda yeni keşif:

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından yürütülen arazi çalışmalarında, Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içindeki Kaz Dağları'nda dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Keşif, bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Sarıkız Tepesi'nde, bin 705 metre rakımda gerçekleştirildi.

Arazi çalışması ve konukçu bitki:

Arazi sırasında tespit edilen böcek, bölgede 'Kardikeni' adıyla bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenirken bulundu. Bitkiye özgü yaşam tarzı ve beslenme tercihi, keşfedilen canlının konukçu-bitki ilişkisine sıkı bağlı bir tür olduğunu gösterdi. Buluntu örnekleri, türün morfolojik özelliklerini belirlemek için laboratuvar ortamına getirildi ve detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Taksonomi ve yayın:

Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürüttüğü çalışma, Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir morfolojik revizyonu içeriyor. Araştırmada yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı olarak karşılaştırıldı ve sonuç olarak keşfedilen türe Anuromyzus acantholimonis ismi verildi. Çalışma, hayvansal taksonomi alanında otorite sayılan Zootaxa dergisinde yayımlandı.

Keşif, Kaz Dağları'nın yerel bitki ve hayvan çeşitliliğine ilişkin bulguları zenginleştirirken, konukçu bitki ilişkilerinin taksonomiye katkısına da dikkat çekiyor. Yayınlanan makale, bölgedeki benzer türlerin morfolojik karşılaştırmalarına dayanan revizyon çalışmasıyla tür bilgilerinin güncellenmesine olanak sağladı.

ÇOMÜ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ŞAHİN KÖK, KAZ DAĞLARI’NDA YENİ BİR BÖCEK TÜRÜ DAHA KEŞFETTİ.