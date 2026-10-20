Dolar 49,5420 -0,04%
Euro 55,6704 +0,15%
Bist 11.622,69 +1,68%
Altın Gram 6.591,69 -0,52%
EUR/USD 1,1227 +0,09%
Brent Petrol 111,27 +1,57%
--°

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda Acantholimon ulicinum üzerinde yaşayan yeni böcek türü Anuromyzus acantholimonis'i keşfetti; çalışma Zootaxa'da yayımlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kaz dağları'nda konukçu bitkiden beslenen yeni böcek türü keşfedildi

Kaz Dağları'nda yeni keşif:

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından yürütülen arazi çalışmalarında, Çanakkale'nin Bayramiç sınırları içindeki Kaz Dağları'nda dünya bilimi için yeni bir böcek türü keşfedildi. Keşif, bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Sarıkız Tepesi'nde, bin 705 metre rakımda gerçekleştirildi.

Arazi çalışması ve konukçu bitki:

Arazi sırasında tespit edilen böcek, bölgede 'Kardikeni' adıyla bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde beslenirken bulundu. Bitkiye özgü yaşam tarzı ve beslenme tercihi, keşfedilen canlının konukçu-bitki ilişkisine sıkı bağlı bir tür olduğunu gösterdi. Buluntu örnekleri, türün morfolojik özelliklerini belirlemek için laboratuvar ortamına getirildi ve detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Taksonomi ve yayın:

Doç. Dr. Şahin Kök'ün yürüttüğü çalışma, Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı bir morfolojik revizyonu içeriyor. Araştırmada yeni türün dünyadaki yakın akrabaları ayrıntılı olarak karşılaştırıldı ve sonuç olarak keşfedilen türe Anuromyzus acantholimonis ismi verildi. Çalışma, hayvansal taksonomi alanında otorite sayılan Zootaxa dergisinde yayımlandı.

Keşif, Kaz Dağları'nın yerel bitki ve hayvan çeşitliliğine ilişkin bulguları zenginleştirirken, konukçu bitki ilişkilerinin taksonomiye katkısına da dikkat çekiyor. Yayınlanan makale, bölgedeki benzer türlerin morfolojik karşılaştırmalarına dayanan revizyon çalışmasıyla tür bilgilerinin güncellenmesine olanak sağladı.

ÇOMÜ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ŞAHİN KÖK, KAZ DAĞLARI’NDA YENİ...

ÇOMÜ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ŞAHİN KÖK, KAZ DAĞLARI’NDA YENİ BİR BÖCEK TÜRÜ DAHA KEŞFETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ballıdağ'a yeni yaşam: doğa ve atlı yürüyüş parkurları bölge turizmini güçlendir...
images

Van'da doğaya yeniden kazandırılan 200 yaban hayvanı umut verdi
images

Denetim kıskacında Beyşehir gölü: sürdürülebilir avcılık için ekipler harekete g...
images

Çermik'te Sinek Çayı'nın kirlenmesine tepki: muhtar ve halk çözüm talep ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi