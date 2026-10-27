Elazığ'da din hizmetleri için saha buluşması gerçekleştirildi

programın odağı ve amaçları:

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "2026 Saha Buluşmaları: İstişare ve Gelişim Programı" Elazığ İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programın temel hedefi merkez ve taşra teşkilatı arasındaki koordinasyonu güçlendirerek din hizmetlerinde verimliliği yükseltmek ve sahadan gelen geri bildirimleri doğrudan değerlendirmektir.

katılımcılar ve oturum yapısı:

Başkanlık heyeti; I. Hukuk Müşaviri Av. Ertuğrul Coşkun, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Bulut, Avukat Ebubekir İncesu ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni İbrahim Uçaraldan oluştu. Program, personelin görev alanlarına göre planlanan beş farklı oturum halinde icra edildi. Oturumlarda yürütülen güncel çalışmalar, kurumsal aidiyetin pekiştirilmesi, hukuki süreçlerin yönetimi ve hizmet standartlarının yükseltilmesi gibi başlıklar öncelikli olarak ele alındı.

saha tespiti ve sonuç değerlendirmesi:

Gün boyu yapılan saha görüşmeleri ve personel bazlı değerlendirmeler final toplantısında topluca analiz edildi. Toplantıda, sahadan gelen gözlemler ışığında hizmet süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar ve uygulama esasları tartışıldı. Katılımcılar, kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesinin hizmet kalitesine doğrudan olumlu etkisi olacağı görüşünde birleşti.

Program, merkez ve taşra buluşmasının din hizmetlerine ivme kazandırması temennisiyle sona erdi. Yapılan değerlendirmeler, hem mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi hem de personel arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılması yönünde somut adımlar atılmasının önemini vurguladı.

ELAZIĞ’DA DİN HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ