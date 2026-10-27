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Sason'da 80 öğrencinin yer aldığı cumhuriyet satranç turnuvası sona erdi

Sason'da 29 Ekim satranç turnuvasına 80 öğrenci katıldı; etkinlik, gençlerin stratejik düşünme ve zihinsel gelişimine katkı sağladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sason'da 80 öğrencinin yer aldığı cumhuriyet satranç turnuvası sona erdi

Sason'da cumhuriyet coşkusu satrançla taçlandı

Batman’ın Sason ilçesinde gerçekleştirilen satranç turnuvası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında başarıyla tamamlandı. Organizasyonu Sason Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü üstlendi; turnuvaya toplam 80 öğrenci katıldı.

katılım ve atmosfer:

Öğrenciler, satranç tahtasında strateji ve konsantrasyonlarını sınarken turnuva, hem rekabetçi hem de dostane bir hava suntu. Katılımcılar farklı yaş ve seviyelerden gelerek karşılaşmalarda zekâlarını ve oyun disiplini becerilerini ortaya koydu. Etkinlik boyunca seyirciler ve öğretmenler, gençlerin hamlelerini takip ederek coşkuya ortak oldu.

amaç, katkı ve teşekkürler:

Turnuvanın temel hedefi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporla yaşatmak, gençlerin zihinsel gelişimine katkı sağlamak ve satranç sporunun yaygınlaşmasını desteklemekti. İlçe yetkilileri, katılan tüm öğrencilere tebriklerini iletti ve organizasyonla emeği geçen öğretmenler ile görevlilere teşekkür etti. Organizasyon, bölgedeki satranç ilgisini artırma ve gençlere düzenli sportif etkinlikler sunma açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sonuç olarak, Sason'da düzenlenen turnuva öğrencilere hem eğitici hem de keyifli bir deneyim sağladı; ileri dönemde benzer etkinliklerin devam etmesi planlanıyor.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ...

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SATRANÇ TURNUVASI, 80 ÖĞRENCİNİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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