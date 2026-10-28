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Altun'dan gençlere çağrı: cumhuriyeti bilimle büyütün

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim'de gençleri bilim ve tarih bilinciyle Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya çağırdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Altun'dan gençlere çağrı: cumhuriyeti bilimle büyütün

Altun'dan gençlere çağrı:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını coşkuyla kutladı ve bu dönüm noktasının anlamına dikkat çekti.

Cumhuriyetin dönüm noktası:

Altun, 29 Ekim 1923'ün, Aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı gün olduğunu belirtti. Tarih boyunca esarete boyun eğmeyen milletin, bu tarihle birlikte egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

Gençlere ve geleceğe vurgu:

Rektör mesajında, Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusunda ülkesini seven ve milletine hizmet edecek genç nesiller yetiştirmenin en büyük görev olduğunu ifade etti. Gençlerin bilimin ışığında, tarih bilinciyle ve ortak sorumluluk anlayışıyla hareket ederek ülkemizi 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda kalkınma ve teknoloji başta olmak üzere her alanda ileri taşıyacaklarına inandığını aktardı.

Altun, TBMM'de 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin sahiplenilmesinin bugün de gençlerin omuzlarında olduğunu belirterek, gençlere değer oluşturan bilgi üretmeleri ve tarihten güç alarak ülkeyi daha ileriye götürmeleri çağrısında bulundu.

Mesajını, Cumhuriyetin kazandırdığı kazanımların korunması gereğine değinerek tamamlayan Rektör, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla andığını belirtti ve tüm üniversite camiasının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH ALTUN, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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