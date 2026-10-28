Kapalı girişimle felçten döndü: şah damarı stentle yeniden açıldı

Kapalı girişimle felçten döndü:

İzmir'de 59 yaşındaki fayans ustası Gürsel Aslan, sol şah damarında gelişen yırtılma sonucu inme tablosu ile başvurdu. Acıbadem Kent Hastanesi'nde yapılan kapalı endovasküler işlemle damar içine uzun bir stent yerleştirilerek beyne giden kan akışı yeniden sağlandı; hasta konuşma ve yürüme yetisini geri kazandı.

Başvuru ve ilk değerlendirme:

Aslan ilk olarak başka bir merkezde yatışlı tedavi gördü; taburcu edildikten sonra yürürken ayağı takılma ve konuşma güçlüğü başladı. Eşi Adalet Mertoğlu Aslan tanımladığı süreci anlattı: "Eşim arabayı kısa bir mesafede kullanarak eve getirdi ancak park edemedi... Eve geldiğimizde eşim oldukça rahatsızlanmıştı. Hemen hastaneye kaldırdık."

Durumu kötüleşen Aslan, daha sonra 14 Ekim'de Acıbadem Kent Hastanesi acil servisine getirildi. Hastanın kliniğinde konuşmada tutukluk, kelime anlamada güçlük, sağ kol ve bacakta güçsüzlük ile yüzde kayma saptandı.

Tanı: karotis diseksiyonu ve etkin görüntüleme:

Acıbadem Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar yönlendirmesiyle gerçekleştirilen nörolojik muayene ve ileri görüntülemelerde, radyoloji ekibinin değerlendirmesi sonucunda şah damarın iç duvarında yırtılma, yani karotis diseksiyonu, tespit edildi. Dr. Çokpınar, BT anjiyografi ile damar duvarındaki yırtığın ve buna bağlı tıkanıklığın klinik bulguları açıkladığını belirtti.

Acil girişim kararı ve işlem detayları:

Girişimsel Nöroradyoloji Uzm. Prof. Dr. Çağın Şentürk ile yapılan konsültasyon sonrası, medikal tedaviye rağmen hastanın bulgularında ilerleme ve geri dönüşsüz felç riski görülünce acil endovasküler girişim kararı alındı. Prof. Dr. Şentürk, "Müdahale etmekten başka seçeneğimiz kalmamıştı" diyerek işlemin aciliyetini vurguladı.

İşlem sırasında kafatası giriş seviyesinden boyuna kadar uzanan uzun tıkanmış damar segmentine kapalı yöntemle stent yerleştirildi; anjiyografik kontrolle beynin sol yarım küresine kan akımının yeniden sağlandığı doğrulandı. Operasyon Radyoloji uzmanları Dr. Gökay Karaça ve Dr. Dilşat Çamlı'nın da katkılarıyla gerçekleştirildi.

Sonuç ve takip:

İşlem sonrası Aslan yoğun bakıma alındı; medikal tedavi ve yakın izlem planlandı. Hasta, ameliyat sonrası bilincinin yerine geldiğini, zihninin açıldığını ve yemek yemeye başladığını ifade etti. Gürsel Aslan, "Beni ameliyat ettiler, ondan sonra düzeldim" diyerek sağlık ekibine teşekkür etti.

Prof. Dr. Şentürk, müdahale edilmemesi halinde geniş bir iskemiye bağlı ağır inme, beyin ödemi, kalıcı sakatlık veya hayat kaybı riski bulunduğunu belirterek, erken tanı ve uygun girişimsel yöntemin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ACIBADEM KENT HASTANESİ’NDE NÖROLOJİ UZM. DR. NEVİN ÇOKPINAR VE GÜRSEL ASLAN