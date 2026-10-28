Bel ağrısında ihmal etmeyin: 4-6 haftayı aşan şiddet kronik hasar riski taşır

Uzman uyarısı ve ilk müdahale:

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özlem Baysal, bel ağrısının toplumda sık görülen bir sorun olduğunu vurgulayarak ilk günlerde doğru ev uygulamalarının iyileşmeyi hızlandıracağını söyledi. Uzun süreli yatak istirahatinin kasları zayıflatarak iyileşmeyi geciktirdiğini belirten Baysal, ilk dönemde hareketsiz kalmaktan kaçınmayı önerdi.

Hafif egzersiz, kısa yürüyüşler ve doğru duruş alışkanlıkları gibi önlemler genellikle hızla iyileşme sağlar. Ancak bazı bulguların ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesi gerektiğini aktardı.

Başlıca nedenler:

Prof. Dr. Baysal, bel ağrılarının üç ana grupta incelendiğini belirtti: mekanik, yapısal/dejeneratif ve sistemik nedenler. Yüzde 80-90 kadarı mekanik nedenler ve kas zorlanmalarından kaynaklanır; hatalı yük kaldırma, ani dönme hareketleri, zayıf kor (core) ve sırt kasları, uyumsuz yatak/koltuk kullanımı ile uzun süreli statik oturma (masa başı çalışma) sık görülen etkenlerdir.

Yapısal örnekler arasında bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi), kireçlenme (osteoartrit, faset eklem aşınması), spinal kanal darlığı ve omurga kayması (spondilolistezis) sayılabilir. Sistemik kaynaklı yansıyan ağrı ise böbrek taşları, enfeksiyonlar (piyelonefrit), jinekolojik sorunlar veya abdominal aort genişlemesi gibi omurga dışı organ sorunlarından kaynaklanabilir. İnflamatuar süreçler ise Ankilozan spondilit gibi kronik tablolarla kendini gösterebilir.

Acil başvuru gerektiren durumlar:

Bazı belirtiler acil müdahale gerektirir. Baysal, bacaklarda ileri derece güç kaybı, idrar veya gaita kaçırma, düşme ya da kaza sonrası travma ve 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrı durumlarında vakit kaybetmeden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi veya Ortopedi uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Uyluk veya genital bölgede hissizlik omurilik kökü sıkışmasına işaret edebilir.

Ayrıca kilo kaybı, gece terlemesi, ateş veya kanser öyküsü gibi bulgularda enfeksiyon (spondilodiskit) ya da tümör/metastaz araştırılmalıdır. Gece uykudan uyandıran, istirahatte artan ağrı inflamatuar romatizmal hastalıklara işaret edebilir. Düşme sonrası şiddetli ağrı ise özellikle osteoporozlu hastalarda omurga kırığı olasılığını akla getirmelidir.

4-6 haftayı geçen şiddetli ağrılar kronikleşme riski taşır ve yapısal hasar bırakabilir. Bu nedenle erken değerlendirme ve uygun yönlendirme, kalıcı problemlerin önlenmesinde kilit rol oynar.

Sonuç olarak, çoğu bel ağrısı evde yönetilebilir ve zamanla düzelir; ancak belirtileri dikkatle izlemek ve alarm bulguları ortaya çıktığında uzman desteği almak hem tedavinin etkinliğini artırır hem de kalıcı hasar riskini azaltır.

KURTKÖY ÖZEL ERSOY HASTANESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON UZMANI PROF. DR. ÖZLEM BAYSAL