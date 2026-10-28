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Gelecek nesillere miras: Melikgazi'den cumhuriyete kararlı selam

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim'in 103. yılında cumhuriyeti koruyup Türkiye'yi yarınlara taşımaya kararlı olduklarını söyledi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gelecek nesillere miras: Melikgazi'den cumhuriyete kararlı selam

Palancıoğlu'nun mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, cumhuriyetin mirasını yaşatma ve Türkiye'yi geleceğe taşıma kararlılıklarını vurguladı.

Palancıoğlu, milletin bağımsızlık mücadelesinin ve vatan sevgisinin en somut ürününün cumhuriyet olduğunu belirterek, geçmişten gelen sorumlulukların bilinciyle hareket edeceklerini ifade etti. Belediye hizmetleri ve yerel projelerde bu anlayışın izleneceğini söyledi.

Cumhuriyetin mirası ve sorumluluk

Mesajında doğrudan şu ifadelere yer verdi: "Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zirvesi olan cumhuriyetimiz, 103 yıldır tüm ihtişamıyla parlamaya devam ediyor. Milletimizin tarih sayfalarına sığmayan bağımsızlık mücadelesi ve vatan sevgisinin en somut eseri olan cumhuriyetimizi, 29 Ekim 1923’ten bu yana aynı kararlılıkla yaşatıyoruz. Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı bu destanla gurur duyuyor; ülkemizi en iyi şekilde yarınlara taşımak için cumhuriyetimizi durmaksızın ileriye götürmek adına çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve atalarımızın bu kutsal mirasını gelecek nesillere aktarmak hepimizin en temel sorumluluğudur."

Bu vurguların ardından Palancıoğlu, yerel yönetim olarak eğitimden kültüre, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar alanlarda cumhuriyet değerlerini yaşatacak adımlar atacaklarını belirtti ve toplumun birlik içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Şehitler, gaziler ve kutlama

Mesajının sonunda Başkan Palancıoğlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla andı. Tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, cumhuriyeti koruma ve geliştirme sorumluluğunun her vatandaşın ortak görevi olduğunu yineledi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL...

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJDA, CUMHURİYETİN MİRASINI YAŞATMAK VE TÜRKİYE’Yİ GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEKLERİNİ VURGULADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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