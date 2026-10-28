Karaman’da kavşakta çarpışma: panelvan devrildi, iki sürücü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi 1732. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.U. (22) idaresindeki 70 ADA 932 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.D. (53) yönetimindeki 07 L 2933 plakalı Hyundai marka panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan devrildi.

yaralılara müdahale ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve takip:

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili inceleme ve tespit çalışmaları yetkililer tarafından yürütülüyor.

KARAMAN'DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN PANELVAN DEVRİLDİ. KAZADA HER İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.