Yerli kalp-akciğer makinesi sahada

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tamamen yerli ve milli imkânlarla üretilen kalp-akciğer makinesinin üç hastanede toplam 57 hastada başarıyla kullanıldığını bildirdi.

Kapsam ve kullanım:

Açıklamaya göre cihaz, ilgili cerrahi müdahaleler ve destek tedavilerinde görev aldı. Bakan, bu teknolojinin dünyada yalnızca dört ülkede üretilebildiğine dikkat çekerek Türkiye'nin bu alanda da üretim kapasitesi oluşturduğunu vurguladı.

Yerlilik, iş birliği ve mesaj:

Memişoğlu, mühendislerin ve hekimlerin ortak emeğine işaret ederek 'Türkiye üretti: Yerli teknolojiyle 57 hastaya şifa' ifadelerine yer verdi. Paylaşımında ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlıkta yerli teknolojiyi geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu gelişme, kritik medikal cihazların yerlileştirilmesi hedefi doğrultusunda atılmış somut bir adım olarak sunuldu. Sahadaki ilk uygulamalar, üretim ile klinik uygulama süreçlerinin uyumunu test etme ve yerli ekipmanların güvenilirliğini gösterme açısından önem taşıyor.

Yerli kalp-akciğer makinesi 57 hastada başarıyla kullanıldı