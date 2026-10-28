Aras Kargo'dan Sultanlar Ligi'nde cumhuriyetin 103. yılına sahada ve tribünde vefa

Aras Kargo'da cumhuriyet coşkusu

İzmir temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü (ASK), Sultanlar Ligi'nde 25 Ekim Pazar günü Türk Hava Yolları ile oynadığı iç saha maçını Cumhuriyet Bayramı kutlamasına dönüştürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, 29 Ekim öncesinde düzenlenen seremonide hem sahada hem tribünde bir arada kutlama havası yarattı.

seremoni ve manifesto:

Maç öncesi oyuncular sahaya Cumhuriyetimizin Değerlerini Yarına Taşıyoruz! yazılı pankartla çıktı. Ardından takım kaptanı Hazal Selin Uygur, kulübün Cumhuriyet'in 103. yılı için hazırladığı manifestoyu tribünlerle paylaştı. Manifestoda Atatürk'ün bir sporcuda aradığı zeki, çevik ve ahlaklı duruşa ulaşma kararlılığı vurgulandı ve Cumhuriyet'in emanet ettiği değerlerin sahadan tribüne, bugünden yarına taşınması çağrısı yapıldı.

salonda bayram havası:

Kapıdan itibaren görülen coşku salona yansıdı. Salon önünde Aras Kargo'ya ait mobil araçlar yer aldı ve seyircilere maça gelirken gönderi teslim ile iade işlemlerini yapma imkânı sunuldu. Maçı izlemeye gelen voleybolseverleri karşılayan maskotlar, tribünlerdeki kutlama ruhuna eşlik etti.

Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, kutlamaya dair yaptığı açıklamada Cumhuriyet'in spor ve kadın sporcular için taşıdığı mirasa dikkat çekti. Burkutoğlu, sahaya çıkan her oyuncunun Cumhuriyetin kazandırdığı değerlerin yaşayan temsilcisi olduğunu belirterek, bu bayramı tribünlerle birlikte parkede aynı coşkuyu paylaşarak karşılamanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Kulübün düzenlediği seremoninin amacı; sportif mücadeleyle birlikte Cumhuriyet değerlerini hatırlamak ve bu değerleri toplulukla paylaşarak genç kuşaklara aktarmak olarak öne çıktı. Maç, hem rekabet hem de birliktelik mesajı taşıyan bir etkinlik olarak tamamlandı.

ARAS KARGO SPOR KULÜBÜ, SULTANLAR LİGİ'NDE 25 EKİM'DE TÜRK HAVA YOLLARI'NI AĞIRLADIĞI KARŞILAŞMAYI CUMHURİYET'İN 103. YILI KUTLAMASINA DÖNÜŞTÜRDÜ.