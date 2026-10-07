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Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Develi'de iki işçi servisi ile kepçenin çarpıştığı kazada 38 P 7646 plakalı servis şoförü Bahri Y. yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Develi'de işçi servisleri kepçeye çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki işçi servisi ile bir iş makinasının karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay, Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, Bahri Y. yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ile Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi, önlerinde seyreden M.A. yönetimindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken kepçe yan yattı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, UMKE, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olayda servis şoförü Bahri Y.'nin hayatını kaybettiği, yaralanan 15 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE İKİ İŞÇİ SERVİSİ VE BİR KEPÇENİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ...

KAYSERİ’NİN DEVELİ İLÇESİNDE İKİ İŞÇİ SERVİSİ VE BİR KEPÇENİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA, 1 KİŞİ ÖLÜRKEN, 15 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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