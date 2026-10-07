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Muş havalimanı kavşağında çarpışma: otomobildeki iki kişi kurtarıldı

Muş-Bitlis kara yolunda tır ile otomobil çarpıştı; otomobildeki iki kişi sıkıştı, ekipler müdahale edip yaralıları Muş Devlet Hastanesi'ne götürdü.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 20:39

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 20:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muş havalimanı kavşağında çarpışma: otomobildeki iki kişi kurtarıldı

kaza yeri ve araçlar:

Kaza, Muş-Bitlis kara yolu Havalimanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde ilerleyen 65 ABJ 081 plakalı tır ile 42 RP 828 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan M.T. ve M.F.T. araç içinde sıkıştı.

kurtarma çalışmaları ve müdahale:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler araçta sıkışan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı ve yapılan müdahalenin ardından yaralılar araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalede polis ve kurtarma ekiplerinin koordineli çalışması öne çıktı; yaralıların durumuna ilişkin resmi sağlık bilgileri yetkililerce açıklanacak.

soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Polis ekipleri çarpışmanın nedenini belirlemek üzere çalışma yürütürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUŞ’TA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

MUŞ’TA TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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