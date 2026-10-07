Yalova yollarında buluşacak amatör bisikletçilerin yarışı

GranFondo Yalova ikinci kez kapılarını açıyor

Türkiye genelinde 13 farklı lokasyonda düzenlenen Gran Fondo amatör bisiklet serisinin Yalova etabı, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Organizasyon, 11 Ekim Pazar günü Yalova Valiliği himayesinde ve "Pedalların Gücü Doğayla Buluşuyor" sloganıyla düzenlenecek.

katılım ve rota:

Etkinliğe Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce amatör bisikletçinin katılması bekleniyor. Yarışın startı Yalova Deprem Anıtı önünden verilecek; uzun parkurun başlangıç saati 08.00, kısa parkurun başlangıç saati ise 08.15 olarak planlandı. Sporcular, Yalova merkez, Çiftlikköy, Çınarcık ve Esenköy güzergâhlarında pedal çevirecek.

parkurların özellikleri ve hedefler:

Yarışta katılımcıların farklı seviyelere göre mücadele edebilmesi için iki parkur bulunuyor. Uzun parkur 80 kilometre uzunluğunda olup 863 metre toplam tırmanış içeriyor. Kısa parkur ise 58 kilometre ve 809 metre tırmanışla tasarlandı. Organizasyonun öncelikli amaçları arasında Yalova’nın doğal ve turistik değerlerinin spor aracılığıyla tanıtılması ve kentin spor turizmi potansiyelinin geliştirilmesi yer alıyor.

ödüller ve güvenlik düzenlemeleri:

11 Ekim Pazar günü saat 12.00'de düzenlenecek ödül töreninde her iki parkurun kadın ve erkek genel klasmanlarında dereceye giren sporcular ödüllendirilecek. Her iki parkurda birincilere 15.000 TL, ikincilere 10.000 TL, üçüncülere ise 5.000 TL nakit ödül verilecek; ayrıca dereceye giren sporculara Ege Adaları gidiş-dönüş bileti takdim edilecek.

Yarış güzergâhlarında gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri ilgili kurumlar tarafından alınacak. Yetkililer, etkinlik boyunca vatandaşların görevli personelin yönlendirmelerine ve trafik işaretlerine uymalarını istiyor. Organizasyon, Yalova’nın sportif etkinlik kapasitesini artırmayı ve kentin turizm potansiyelini ulusal ölçekte görünür kılmayı hedefliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 13 FARKLI LOKASYONDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GRAN FONDO AMATÖR BİSİKLET YARIŞLARININ YALOVA ETABI, BU YIL İKİNCİ KEZ DÜZENLENECEK. GRANFONDO YALOVA, 11 EKİM PAZAR GÜNÜ YALOVA VALİLİĞİ HİMAYESİNDE, YALOVA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.