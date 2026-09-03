Hastalanmadan sağlığınızı koruyun: birinci basamağın rolü öne çıkıyor

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti. Öztürk, sağlık kaygılarının tedaviden önce önlenmesi gerektiğini belirterek vatandaşlara düzenli kontrolleri ihmal etmeme çağrısında bulundu.

koruyucu sağlık uygulamalarının önemi:

Öztürk açıklamasında, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bireyin sağlık sistemiyle ilk temas noktası olduğuna ve burada verilen koruyucu ile önleyici hizmetlerin toplum sağlığını güçlendirmede hayati role sahip olduğuna vurgu yaptı. Buna göre; düzenli sağlık kontrolleri, dengeli ve yeterli beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması, aşırı tuz ve şeker tüketiminin azaltılması, kişisel ve çevresel hijyene dikkat edilmesi, bakanlığın aşılama programına uyum ve kanser taramalarının zamanında yaptırılması öncelikli başlıklar olarak öne çıkıyor.

Denizli'de sunulan birinci basamak hizmetleri ve tarama faaliyetleri:

İl genelinde birinci basamak hizmetlerin erişilebilirliğini artırmaya dönük yapının detayları paylaşıldı. Açıklamaya göre ilde 137 Aile Sağlığı Merkezi ve bu merkezlerde toplam 383 Aile Hekimliği Birimi bulunuyor. Ayrıca 2026 yılında 10 yeni Aile Hekimliği Birimi ağlara dahil edilerek birim başına düşen nüfus yaklaşık 2730 seviyesine çekildi. Bunun yanında ilde 7 İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 12 Toplum Sağlığı Merkezi üzerinden hizmet yürütülüyor.

Kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekilen açıklamada, ildeki tarama altyapısı da aktarıldı: Merkezefendi, Pamukkale, Sümer, Acıpayam ve Tavas Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Mobil Kanser Tarama Tırımız sayesinde taramalar il genelinde geniş coğrafyaya ulaştırılıyor. Ayrıca Acıpayam, Tavas, Merkezefendi ve Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, psikososyal destek, çocuk ve ergen sağlığı, kadın ve üreme sağlığı, sigara bırakma danışmanlığı ve kronik hastalık yönetimi gibi ücretsiz hizmetler sağlanıyor.

Öztürk, vatandaşlara yönelik mesajında "Sağlığınızı korumak için hastalanmayı beklemeyin" diyerek koruyucu sağlık yaklaşımını benimsemeye çağırdı ve Halk Sağlığı Haftası'nın toplumda sağlık bilincini güçlendirmesini diledi. Vatandaşların birinci basamak hizmetlerinden etkin yararlanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını günlük yaşama entegre etmesinin altı çizildi.

"SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN HASTALANMAYI BEKLEMEYİN"