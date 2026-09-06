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Amasya'da bohça baklalı dolması: gelenekten sofralara uzanan tat

Amasya'nın coğrafi işaretli bohça baklalı dolması, asma yaprağında yarma, kuru bakla ve kaburga etiyle hazırlanıp bayram ve düğün sofralarının baş tacı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Berk Doğan

Amasya'da bohça baklalı dolması: gelenekten sofralara uzanan tat

Amasya mutfağının tescilli lezzeti

Amasya'nın coğrafi mirası arasında yer alan coğrafi işaret tescilli baklalı dolma, şehirde mutfakların vazgeçilmez yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bohça şeklinde sarılan dolmalar; hem gündelik sofralarda hem de özel günlerde, özellikle bayram ve düğünlerde ikram ediliyor.

Hazırlanışı ve temel malzemeler:

Yapımında asma yaprağı, kuru bakla, yarma, soğan, biber, domates, salça ve et gibi malzemeler kullanılıyor. Yaprağın ortasına yerleştirilen iç, beş köşeli bohça şeklinde titizlikle sarılıyor. Tencerenin dibine konan kemikli kaburga eti üzerine dolmalar diziliyor ve kısık ateşte yaklaşık 2 saat pişirilerek sunuma hazır hale getiriliyor.

Sosyal boyut ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık:

Hazırlık süreci yalnızca yemek yapımından ibaret değil; aynı zamanda toplumsal bir ritüel. Maharetli kadınlar gündelik hayatta olduğu gibi bayram, düğün ve nişan gibi eğlenceler öncesi bir araya gelip dolmaları sarıyor, anneler genç kızlara sarma tekniğini öğretiyor.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğretici Canan Aylak 'Baklalı dolma Amasya mutfağının olmazsa olmazıdır. Arkadaşlar, komşular, akrabalar bir araya gelip sararlar' diyerek geleneğin toplum içindeki yerini vurguluyor. Duygu Esen de baklalı dolmanın ninelerden kızlara aktarılan köklü bir gelenek olduğunu belirterek, 'Amasya’da genç kızların baklalı dolma hazırlanmasını muhakkak bilmesi gereklidir' ifadelerini kullanıyor. Hataylı olan Gönül Göl ise dolmanın yapımını kayınvalidesinden öğrendiğini aktarıyor.

Bu lezzet, hem tarifindeki özgün bileşenler hem de sarma tekniğiyle Amasya mutfağının karakteristik öğelerinden biri olarak korunuyor ve kuşaklar boyunca yaşatılmaya devam ediyor.

ŞEHZADELER ŞEHRİ AMASYA&#039;NIN TESCİLLİ BAKLALI DOLMASI ŞEHİRDE MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZ YEMEĞİ OLARAK...

ŞEHZADELER ŞEHRİ AMASYA'NIN TESCİLLİ BAKLALI DOLMASI ŞEHİRDE MUTFAKLARIN VAZGEÇİLMEZ YEMEĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR. BOHÇA ŞEKLİNDE SARILAN DOLMALAR, BAYRAM GÜNLERİ VE DÜĞÜNLERDE DE İKRAM EDİLİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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