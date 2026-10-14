Beykoz’ta sokaklar bir gecede göle döndü

Beykoz’ta sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı etkiledi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabaha karşı başlayan yoğun sağanak, kısa sürede birçok cadde ve sokağı suyla kapladı. İlçede oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemek güçleşti, araçlar derin su alanlarında yavaşlamak veya durmak zorunda kaldı.

trafik ve günlük yaşam:

Seyir halindeki sürücülerin zor anlar yaşadığı noktalarda trafik akışı yavaşladı; bazı sürücüler su tahliye noktası ararken uzun kuyruklar oluştu. Suyla kaplanan yollar ve biriken sular, yaya ulaşımını da olumsuz etkiledi ve sokaklardaki günlük yaşamda aksamalar görüldü.

meteoroloji uyarısı ve beklenen seyir:

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani su birikintilerine karşı dikkatli olmaya, yüksek su seviyelerinin görüldüğü bölgelerden araç ve yaya trafiğini mümkün olduğunca uzak tutmaya çağırdı.

Kısa süreli fakat şiddetli gerçekleşen yağışın ardından ekiplerin su tahliyesi için çalışmalar başlattığı, oluşan tıkanıklıkların giderilmesiyle trafik akışının normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.

BEYKOZ'DA SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ