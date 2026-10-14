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Beykoz’ta sokaklar bir gecede göle döndü

Sabaha karşı bastıran şiddetli sağanak Beykoz'un birçok cadde ve sokağında su birikintilerine yol açtı; trafik akışı etkileniyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 06:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Beykoz’ta sokaklar bir gecede göle döndü

Beykoz’ta sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak hayatı etkiledi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabaha karşı başlayan yoğun sağanak, kısa sürede birçok cadde ve sokağı suyla kapladı. İlçede oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemek güçleşti, araçlar derin su alanlarında yavaşlamak veya durmak zorunda kaldı.

trafik ve günlük yaşam:

Seyir halindeki sürücülerin zor anlar yaşadığı noktalarda trafik akışı yavaşladı; bazı sürücüler su tahliye noktası ararken uzun kuyruklar oluştu. Suyla kaplanan yollar ve biriken sular, yaya ulaşımını da olumsuz etkiledi ve sokaklardaki günlük yaşamda aksamalar görüldü.

meteoroloji uyarısı ve beklenen seyir:

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışın gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ani su birikintilerine karşı dikkatli olmaya, yüksek su seviyelerinin görüldüğü bölgelerden araç ve yaya trafiğini mümkün olduğunca uzak tutmaya çağırdı.

Kısa süreli fakat şiddetli gerçekleşen yağışın ardından ekiplerin su tahliyesi için çalışmalar başlattığı, oluşan tıkanıklıkların giderilmesiyle trafik akışının normale dönmesinin hedeflendiği bildirildi.

BEYKOZ&#039;DA SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

BEYKOZ'DA SAĞANAK YAĞIŞ YOLLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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