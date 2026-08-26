Amasya’da iki kültürün buluşması: Romanyalı gelin Türk geleneklerine katıldı

Romanya'da tanışan iki gencin arkadaşlığı aşka dönüşünce evlilik kararı çıktı. Berkin Ercenik ile Andrada Maria Zuica çifti, düğünlerini damadın memleketi olan Amasya'da gerçekleştirdi. Tören boyunca iki ülkenin sembolleri ve gelenekleri ön plandaydı.

Düğünde kültürel ritüeller:

Gelin, babası tarafından davetlilerin alkışları eşliğinde piste getirildi. Çiftin arkadaşları hem dans etti hem de davul çalarak kutlamaya eşlik etti; sahnede açılan Türk ve Romanya bayrakları geceye simgesel bir hava kattı. Şarkılar ve oyunlarla süren törende gelinin ailesi, kendi ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabalarıyla birlikte oynayıp kutladı; Andrada'nın Türk oyunlarına uyumu dikkati çekti.

Aile onayı ve gelinin uyumu:

Beden eğitimi öğretmenliği mezunu olan damat Berkin Ercenik'in eğitim için gittiği Romanya'da oyunculuk eğitimi alan Andrada Maria Zuica ile tanıştığı belirtildi. Anne Sibel Ercenik, gelinleriyle ilgili duygularını şöyle aktardı: "Gelinim güzel. Huyu kendinden daha güzel. Örf ve adetlerimize de ayak uydurdu. Elimizi öpüyor, kahvemizi yapıyor. O hallerine bayılıyorum". Sibel Hanım, Andrada'nın kısa sürede Türkçe öğrenmesini ve aileye uyumunu vurguladı.

Her iki ailenin katılımıyla gerçekleşen tören, iki kültür arasında sıcak bir köprü örüntüsü sundu ve Amasya gecesinde dostluk ile gelenekler birlikte kutlandı.

ROMANYA'DA TANIŞAN TÜRK VE ROMANYALI GENÇLERİN ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ. EVLENME KARARI ALAN TÜRK GENCİ BERKİN ERCENİK İLE ROMANYALI ANDRADA MARİA ZUİCA’NIN DÜĞÜNLERİ TÜRKİYE'DE DAMADIN MEMLEKETİ AMASYA'DA YAPILDI. DİLLERE DESTAN DÜĞÜNDE İKİ ÜLKENİN BAYRAKLARI AÇILDI.