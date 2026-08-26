Dolar 48,1110 +0,07%
Euro 56,1513 -0,05%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.261,00 -0,01%
EUR/USD 1,1669 -0,06%
Brent Petrol 85,84 -1,64%
--°

Amasya’da iki kültürün buluşması: Romanyalı gelin Türk geleneklerine katıldı

Romanya'da başlayan dostluk aşka dönüştü; Berkin Ercenik ile Andrada Maria Zuica'nın Amasya düğününde iki ülkenin bayrakları açıldı, gelenekler iç içe geçti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amasya’da iki kültürün buluşması: Romanyalı gelin Türk geleneklerine katıldı

Amasya’da iki kültürün buluşması: Romanyalı gelin Türk geleneklerine katıldı

Romanya'da tanışan iki gencin arkadaşlığı aşka dönüşünce evlilik kararı çıktı. Berkin Ercenik ile Andrada Maria Zuica çifti, düğünlerini damadın memleketi olan Amasya'da gerçekleştirdi. Tören boyunca iki ülkenin sembolleri ve gelenekleri ön plandaydı.

Düğünde kültürel ritüeller:

Gelin, babası tarafından davetlilerin alkışları eşliğinde piste getirildi. Çiftin arkadaşları hem dans etti hem de davul çalarak kutlamaya eşlik etti; sahnede açılan Türk ve Romanya bayrakları geceye simgesel bir hava kattı. Şarkılar ve oyunlarla süren törende gelinin ailesi, kendi ülkelerine ait geleneksel oyunları yeni akrabalarıyla birlikte oynayıp kutladı; Andrada'nın Türk oyunlarına uyumu dikkati çekti.

Aile onayı ve gelinin uyumu:

Beden eğitimi öğretmenliği mezunu olan damat Berkin Ercenik'in eğitim için gittiği Romanya'da oyunculuk eğitimi alan Andrada Maria Zuica ile tanıştığı belirtildi. Anne Sibel Ercenik, gelinleriyle ilgili duygularını şöyle aktardı: "Gelinim güzel. Huyu kendinden daha güzel. Örf ve adetlerimize de ayak uydurdu. Elimizi öpüyor, kahvemizi yapıyor. O hallerine bayılıyorum". Sibel Hanım, Andrada'nın kısa sürede Türkçe öğrenmesini ve aileye uyumunu vurguladı.

Her iki ailenin katılımıyla gerçekleşen tören, iki kültür arasında sıcak bir köprü örüntüsü sundu ve Amasya gecesinde dostluk ile gelenekler birlikte kutlandı.

ROMANYA&#039;DA TANIŞAN TÜRK VE ROMANYALI GENÇLERİN ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ. EVLENME KARARI ALAN...

ROMANYA'DA TANIŞAN TÜRK VE ROMANYALI GENÇLERİN ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ. EVLENME KARARI ALAN TÜRK GENCİ BERKİN ERCENİK İLE ROMANYALI ANDRADA MARİA ZUİCA’NIN DÜĞÜNLERİ TÜRKİYE'DE DAMADIN MEMLEKETİ AMASYA'DA YAPILDI. DİLLERE DESTAN DÜĞÜNDE İKİ ÜLKENİN BAYRAKLARI AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köylüler el birliğiyle Kaban'daki atıl okulu şehitlere adanan tesise dönüştürdü
images

Kula'dan Turgutlu'ya güven köprüsü hedefleyen emniyet müdürü atandı
images

Tosya festivalinde belediye başkanının düeti unutulmaz anlar yaşattı
images

Belediye başkanının sahnedeki sürprizi Tosya gecesine damga vurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güvenlik kamerası görüntüleri Güllü'nün ölümü sonrası paniği ortaya koydu

İlk bavulum ilk biletim üç yıldır Hataylı gençlerin yanında

Kars'ın hilal ve at nalı tabyası: Gemli Tabya havadan ortaya çıkan planıyla korunmayı bekliyor

Kuzey kesimlerde öğleden sonra sağanak bekleniyor: Erzincan ve çevresi için uyarı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı