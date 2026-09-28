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Amasya'da Yeşilırmak yerleşkesi önünde çarpışma: 4 üniversite öğrencisi yaralandı

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde yağışlı zeminde halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 üniversite öğrencisi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Amasya'da Yeşilırmak yerleşkesi önünde çarpışma: 4 üniversite öğrencisi yaralandı

kaza ayrıntıları:

Kaza, Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi önünde meydana geldi. Rampa inen İmdat İnan yönetimindeki 05 HD 1071 plakalı Amasya Belediyesi halk otobüsü ile yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen Metin Bolat yönetimindeki 05 M 7532 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü darbe alarak sürüklendi; minibüsün camları kırıldı ve lastiği patladı. Olay yerinde bulunan minibüsteki üniversite öğrencilerinden 4 kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yağışın yol yüzeyini kayganlaştırdığını belirterek kazayla ilgili tutanak tuttu ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Gelişmeler hakkında resmi açıklamalar yapıldıkça bilgi paylaşılacağı bildirildi.

DARBE ALAN MİNİBÜSÜN CAMLARI KIRILDI. KAZADA MİNİBÜSTEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 4&#039;Ü...

DARBE ALAN MİNİBÜSÜN CAMLARI KIRILDI. KAZADA MİNİBÜSTEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 4'Ü YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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