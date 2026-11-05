amatörlere 40 yeni saha: fatih’te spor yatırımı büyüyor

Mimar Sinan yüzme havuzu ve spor merkezi hizmete girdi

Fatih Belediyesi tarafından yaptırılan Mimar Sinan Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, meclis üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından video gösterimi ve futbol gösterisi izlendi, protokol konuşmaları ile program kurdele kesimiyle sona erdi.

tesisin sunduğu imkanlar:

Açılışı yapılan merkezde yüzme, basketbol, voleybol, futsal, okçuluk, masa tenisi ve daha birçok branşta hizmet verileceği bildirildi. Bu tesisin hayata geçmesiyle ilçedeki aktif spor merkezi sayısı 14e yükseldi ve bu merkezlerdeki aktif üye sayısı 30 bine ulaştı.

bakanın açıklamaları:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, amatör spor kulüplerinden geldiğini belirterek gençlerin spor yapmasının önemine vurgu yaptı: "Amatör spor kulüplerinin içinden gelen birisiyiz. Biz de bu sahalarda futbol oynadık. Yöneticilik yaptık. Hem salonlarda hem sahada vardık. Bizim için gençlerimizin spor yapması çok önemli." Bakan Bak, ailelere çocuklarını spor tesislerine götürme çağrısında bulundu ve gençleri tehdit eden dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki ve kumar gibi risklere karşı sporun bir çare olduğunu ifade etti.

Bakan Bak açıklamasında ayrıca şunları söyledi: "Amatör spor kulüplerine sahalar, salonlar, yüzme havuzları yaparak, belediyelerle beraber çalışarak spor tesisleri kazandırıyoruz. Spor yapan bir çocuk hiç çevresine kötülük yapar mı? Kendisiyle barışık, özgüveni yüksek, paylaşmayı bilen gençler olarak yetişiyor." Sözlerine örnek tesisler vererek devam eden Bak, Yedikule Yüzme Havuzu, Draman’daki, Altınay’daki spor kompleksi, Darüşşafaka’daki tesisler, kütüphaneler ve halı sahaları saydı.

istanbul için 2027 hedefi:

Bakanın en dikkat çeken açıklaması ise İstanbul için yapılan taahhüt oldu: "İstanbul’a amatörler için 40 tane futbol sahası yapacağız. Bunların yerlerini tespit ettik. 2027 yılında İstanbul Amatör Kümesi’ne 40 tane futbol sahası kazandıracağız." Bak ayrıca kapalı spor salonları inşaatlarının sürdüğünü, Esenler’deki spor kompleksi inşaatının devam ettiğini ve bunun da 2027 Eylül civarı açılacağını söyledi. Karagümrük Stadı projesinden de bahseden Bakan, stadın altında 750 kişilik otoparkın yer alacağını belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeyi takip ettiğini aktardı.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise açılış konuşmasında son sekiz yılda kentteki spor altyapısının hızla geliştiğini, Fatih’te eskiden tek bir yüzme havuzu varken bugün beşinci yüzme havuzunun açıldığını ve bakanlığın desteğiyle sayısız tesisin hayata geçirildiğini dile getirdi. Tören, yeni merkezin ilçedeki spor yaşamına yapacağı katkının altını çizerek sonlandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, "İSTANBUL’A AMATÖRLER İÇİN 40 TANE FUTBOL SAHASI YAPACAĞIZ. BUNLARIN YERLERİNİ TESPİT ETTİK. 2027 YILINDA İSTANBUL AMATÖR KÜMESİ’NE 40 TANE FUTBOL SAHASI KAZANDIRACAĞIZ" DEDİ.