Bağdat'ta stratejik buluşma: Zeydi ile Barrack diplomasiyi öne çıkardı

Görüşmenin gündemi ve hedefleri:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, başkent Bağdat'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede öncelik, bölgedeki gerilimin azaltılması, krizlerin kontrol altına alınması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki tarafın karşılıklı çıkarlarını gözeterek kalkınmayı destekleyecek ekonomik ve yatırım iş birliğinin artırılması konuları da ele alındı. Görüşmede diplomasi ve istişarenin, bölgesel istikrarın sağlanmasında öncelikli araçlar olduğu vurgulandı.

Telefon görüşmesinin ardından yapılan yüz yüze görüşme:

Zeydi ile Barrack arasındaki bu buluşma, Başbakan Zeydi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti. Zeydi ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler, güvenlik durumu ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler ele alınmıştı.

Her iki görüşmede de, krizlerin çözümünde diyalog ve diplomasinin öncelenmesi gerektiği için ortak bir zemine vurgu yapıldı. Taraflar, eş güdüm ve sürekli istişare ile bölgesel güvenlik ve istikrarın desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İkili ilişkiler ve ekonomik iş birliği vurgusu:

Açıklamaya göre toplantıda ikili ortaklığın geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi detaylı şekilde değerlendirildi. Taraflar, karşılıklı çıkarları sağlayacak projelerin bölgesel kalkınmayı destekleyeceğini belirtti.

Toplantı, bölgedeki belirsizliklerin azaltılması ve çatışma risklerinin kontrol altında tutulması amaçlı diplomatik adımların yoğunlaştırılması çağrısıyla sonlandırıldı. Her iki taraf da önümüzdeki dönemde koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini teyit etti.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP’IN SURİYE VE IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ TOM BARRACK İLE BAŞKENT BAĞDAT’TA BİR ARAYA GELDİ.