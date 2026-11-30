Olayın gelişimi:

İzmir'de bir ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans şoförünü darbeden şahıs, Emniyet Genel Müdürlüğü açıklamasına göre yakalanarak gözaltına alındı. Olayda adı bildirilen R.A.Y. adlı kişi, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilip kolluk işlemlerine tabi tutuldu.

Emniyetin açıklaması:

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hiç kimsenin sağlık çalışanlarımıza el kaldırmaya, acil yardım bekleyen bir hastaya ulaşmalarını engellemeye hakkı yok. İzmir’de ambulansı durdurarak sürücü tarafındaki camı kıran ve ambulans sürücüsünü darbeden R.A.Y. adlı şahıs, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alındı. Başarılı çalışmalarından dolayı kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz"

Vurgu ve soruşturmanın yönü:

Emniyetin açıklaması, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ve acil müdahale ekiplerinin engellenmesine karşı net uyarı niteliği taşıyor. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç, İzmir emniyet yetkililerince sürdürülecek; gözaltına alınan şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra gerekli değerlendirmeler yapılacak. Kamuoyuna yapılan mesajda, sağlık ekiplerinin çalışmalarını engellemenin kabul edilemeyeceği vurgulandı ve ekiplerin başarısı takdir edildi.

İzmir’de ambulans şoförünü darbeden şahıs gözaltına alındı