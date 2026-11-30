Hatay Payas'taki hurdacı yangını kontrol altına alındı

Hatay’da Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi üzerindeki hurdacı olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında, metrelerce yükseğe ulaşan alevler görüldü.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangının ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale nasıl gerçekleşti:

İtfaiye ekipleri yangına merdivenle havadan ve yer ekipleriyle karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürme ve soğutma çalışmaları sürdürüldü; müdahale yaklaşık 4 saat sürdü.

hasar ve durum:

Yangın kontrol altına alındı ancak iş yerinde zarar meydana geldi. Olayla ilgili kesin hasar tespiti ve detaylar yetkililerce değerlendirilecek.

HATAY'DA HURDACIDA ÇIKAN YANGINDA METRELERCE YÜKSEĞE ULAŞAN ALEVLER, İTFAİYE EKİPLERİNİN 4 SAAT SÜREN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.