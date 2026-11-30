Kaza yerinde ilk bulgular:

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde akşam saatlerinde, Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Erkenek Tüneli içinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'dan Malatya yönüne seyir halinde olan Ş.O. yönetimindeki 21 AAU 478 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tüneldeki kaldırıma çarptı.

Kaza tek taraflı gerçekleşti ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı ve müdahale:

Kazada yolcu olarak bulunan M.E.S. yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ile sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma ve olay yeri çalışmaları yetkililerce devam ediyor.

MALATYA'DA TÜNEL İÇERİSİNDE KAZA: 1 YARALI