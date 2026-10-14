Ameliyat başarıyla tamamlandı, Sivassporlu Amilton dört hafta sahalardan uzak kalacak

Amilton ameliyatı başarıyla geçirdi

Sivasspor'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Amilton Minervino'nun sağ ayak tarak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle Kayseri'de ameliyat edildiği bildirildi. Kulüp operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Operasyonu gerçekleştiren ekip

Ameliyatın, Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Doç. Dr. Bertan Cengiz tarafından yapıldığı kaydedildi. Operasyonun yapıldığı kent olarak Kayseri belirtildi.

İyileşme süreci ve kulübün mesajı

Kırmızı-beyazlı kulüp, ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan açıklamaya göre Amilton'un sahalardan uzak kalacağı süre yaklaşık 4 hafta olarak öngörülüyor ve kulüp onun en kısa sürede sağlığına kavuşup yeniden sahalara dönmesini temenni etti.

SİVASSPOR’DA SAKATLIĞI NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN AMİLTON MİNERVİNO’NUN OPERASYONU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.