Dolar 49,4065 +0,08%
Euro 55,1126 -0,27%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.556,35 +0,48%
EUR/USD 1,1159 -0,39%
Brent Petrol 106,06 +0,00%
--°

Kayserispor Antalya'da farklı kazandı: 4-0

Trendyol 1. Lig'de Kayserispor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek güçlü koordinasyon ve hızlı hücumlarla sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 22:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayserispor Antalya'da farklı kazandı: 4-0

Kayserispor Antalya'da farklı kazandı: 4-0

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, erken golle üstünlüğü eline geçirip tempoyu korudu ve rakibine cevap şansı bırakmadı. Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynandı.

maçtan önemli anlar:

2. dakika: Ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın şutunda kaleci Pseftis'ten seken topu önünde bulan Moreno, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 0-1 yaptı.

24. dakika: Mert Uçar'ın sağ kanattan ortasında Moreno'nun kafa vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Seferi düzgün bir vuruşla fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı: 0-2.

37. dakika: Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Camara, Kayserispor'u 0-3 öne geçirdi.

53. dakika: Erdoğan Yeşilyurt'un geri pasında topu kapan Seferi, kaleci Abdullah'ı da geçip ağları buldu ve maçın skorunu ilan etti: 0-4.

Kayserispor, erken gol avantajını iyi kullanarak rakibin savunma zaaflarından faydalandı. Özellikle hızlı hücum geçişleri ve ceza sahası içindeki etkin bitirişleri maçın belirleyici unsurları oldu. Antalyaspor ise aradığı direnç ve toparlanmayı sağlayamadı; savunmada oluşan boşluklar üst üste gollere davetiye çıkardı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsunspor'da rota değişti: Nenad Bjelica göreve başladı
images

Kayserispor deplasman karnesini güçlendirdi: Antalyaspor'u 4-0 yendi
images

Kayserispor'un forveti Daniel Moreno beş maçta yedi gole ulaştı
images

Kayserispor Antalya'daki yarım asırlık tabuyu 4-0'la bozdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Vinç kurtarma çalışması sırasında eşek sahibine doğru ilerledi

Yağmur sonrası kaygan zemin refüjde takla attırdı: sürücü hastaneye kaldırıldı

İnegöl'de kullanılmayan büyükbaş çiftliği yangında ağır hasar gördü

Samsunspor'da rota değişti: Nenad Bjelica göreve başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı