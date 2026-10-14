Kayserispor Antalya'da farklı kazandı: 4-0

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, erken golle üstünlüğü eline geçirip tempoyu korudu ve rakibine cevap şansı bırakmadı. Karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynandı.

maçtan önemli anlar:

2. dakika: Ceza sahası dışından Görkem Sağlam'ın şutunda kaleci Pseftis'ten seken topu önünde bulan Moreno, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 0-1 yaptı.

24. dakika: Mert Uçar'ın sağ kanattan ortasında Moreno'nun kafa vuruşunda defanstan seken topu önünde bulan Seferi düzgün bir vuruşla fileleri sarsarak farkı ikiye çıkardı: 0-2.

37. dakika: Sağ kanattan kullanılan korner sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Camara, Kayserispor'u 0-3 öne geçirdi.

53. dakika: Erdoğan Yeşilyurt'un geri pasında topu kapan Seferi, kaleci Abdullah'ı da geçip ağları buldu ve maçın skorunu ilan etti: 0-4.

Kayserispor, erken gol avantajını iyi kullanarak rakibin savunma zaaflarından faydalandı. Özellikle hızlı hücum geçişleri ve ceza sahası içindeki etkin bitirişleri maçın belirleyici unsurları oldu. Antalyaspor ise aradığı direnç ve toparlanmayı sağlayamadı; savunmada oluşan boşluklar üst üste gollere davetiye çıkardı.