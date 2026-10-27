amman'da ülke deneyimlerini buluşturan psikososyal destek çalıştayı

GSB heyeti JICA iş birliğiyle Amman'da deneyimlerini paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Elif Güneş başkanlığındaki heyet, JICA iş birliğiyle yürütülen 36 aylık "Gençlere Yönelik Psikososyal Destek ve Afet Dayanıklılığı" projesi kapsamında 25-27 Ekim tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen uluslararası çalıştaya katıldı.

Programa Türkiye, Japonya, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen katıldı. Çalıştay; Ürdün Sağlık Bakanlığı ile Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı, Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ve Doğu Akdeniz Halk Sağlığı Ağı (EMPHNET) ortaklığında gerçekleştirildi. Japonya’nın Ürdün Büyükelçisi, JICA Ürdün Ofisi Başkanı, ilgili bakanlık temsilcileri ve EMPHNET Genel Müdürü programda birer konuşma yaptı.

Afet, kriz yönetimi ve çocuk odaklı yaklaşımlar:

Çalıştayın ilk gününde, afet risklerini azaltma ve kriz yönetimine dair farklı ülke deneyimleri değerlendirildi. Oturumlarda ağırlıklı olarak çocuk odaklı psikososyal destek uygulamaları ile kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı. Katılımcı ülkeler mevcut psikososyal destek sistemlerinin güçlü ve gelişime açık yönlerini, hizmet sunumundaki boşlukları ve öncelikli ihtiyaçları karşılıklı bilgi paylaşımı formatında ele aldı.

Türkiye oturumunda Dr. Elif Güneş, JICA iş birliği projesine ilişkin deneyimleri aktarırken, Türkiye'de benimsenen bütüncül psikososyal destek yaklaşımı ayrıntılarıyla tanıtıldı. Sunumlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) yürütülen psikososyal destek faaliyetleri aktarıldı.

Koruyucu sağlık ve sporun rolü:

Türkiye’nin sunumunda, gençlerin psikolojik iyi oluşlarını desteklemede sporun iyileştirici gücüne ve koruyucu ruh sağlığı yaklaşımına özel vurgu yapıldı. Gençlerin sosyal bağlarının güçlendirilmesi, psikolojik dayanıklılıklarının artırılması ve ihtiyaçlara uygun destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik uygulama deneyimleri paylaşıldı. Katılımcılar Türkiye modeline yoğun ilgi gösterdi.

Çalıştayda öne çıkan gündem maddeleri arasında okullar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, rutin hizmetlerin ruh sağlığı desteğiyle bütünleştirilmesi ve acil durumlarda çocuk ile ergenlerin ihtiyaçlarına dönük sürdürülebilir mekanizmaların oluşturulması yer aldı. Ülkeler arası diyalog oturumlarında farklı uygulama örnekleri paylaşılırken ortak çözüm önerileri ve iş birliği imkanları tartışıldı.

Programın son gününde gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde Ürdün’deki sağlık merkezleri ve eğitim kurumları yerinde incelendi. Bu temaslarda sahadaki uygulamalar yerinde gözlemlendi ve eğitim ile sağlık kurumlarının çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal destek çalışmalarında üstlendiği roller detaylı biçimde değerlendirildi.

Uluslararası çalıştayın hedefi; çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, sağlık ve eğitim sistemleri arasındaki iş birliğini geliştirmek ve psikososyal destek hizmetlerini güçlendirerek yeni iş birliği imkanları oluşturmaktır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BAKAN MÜŞAVİRİ VE PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI DR. ELİF GÜNEŞ BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET; JICA İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN 36 AYLIK 'GENÇLERE YÖNELİK PSİKOSOSYAL DESTEK VE AFET DAYANIKLILIĞI' PROJESİ KAPSAMINDA, 25-27 EKİM TARİHLERİNDE ÜRDÜN’ÜN BAŞKENTİ AMMAN’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI ÇALIŞTAYA KATILDI.