Kayseri'nin bayram armağanı: Anadolu Harikalar Diyarı'nda ücretsiz ziyaret

Kayserililere ücretsiz bayram ziyareti:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesini ziyaretçilere ücretsiz olarak açacağını duyurdu. Uygulama, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıçın talimatıyla hayata geçirilecek ve Kayserililere bayramı aileleriyle birlikte keyifli geçirmek için bir fırsat sunacak.

Belediye yetkilileri, sosyal belediyecilik yaklaşımı kapsamında özel günlerde benzer uygulamaların devam edeceğini belirtirken, Cumhuriyet’in 103'üncü yıl dönümünün birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini temenni etti. Başkan Büyükkılıç da tüm hemşehrilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak vatandaşları hayvanat bahçesine davet etti.

hayvanat bahçesinin kapasitesi ve bakım çalışmaları:

Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 136 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Tesis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin insanı ve tüm canlıları merkeze alan hizmet anlayışı doğrultusunda, hayvanların dört mevsim sağlıklı ve konforlu şartlarda yaşamalarını sağlamak üzere veteriner gözetiminde bakım ve koruyucu uygulamalar yürütüyor.

Belediye yetkilileri, çocukların doğal yaşam ve hayvan sevgisi konusunda farkındalık kazanmasının hedeflendiği bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. 29 Ekim'de hayvanat bahçesini ziyaret edecek aileler, veterinerlerin gözetiminde ve tesis kurallarına uygun şekilde alanı gezebilecekler.

ziyaret saatleri ve pratik bilgiler:

Hayvanat bahçesi normalde her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise girişler ücretsiz olacak. Ziyaretçilere, tesisin koruma ve bakım gerekliliklerine saygı gösterilmesi, çocukların sorumlulukla gözetilmesi ve alanda belirlenen kurallara uyulması hatırlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, yerel düzeyde kutlama ve sosyal erişilebilirlik uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlıyor; belediye yetkilileri, bayram gününün aileler için erişilebilir ve unutulmaz anlara dönüşmesini hedeflediklerini ifade etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ’Nİ ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ OLARAK AÇACAK.