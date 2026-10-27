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Soğucak'ta yol güvenliği için genişletme ve iksa çalışmaları

Aydın Büyükşehir, Kuşadası Soğucak'ta Atatürk Caddesi ile 1380. Cadde'de yürütülen genişletme ve iksa çalışmalarıyla ulaşım güvenliğini artırıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Soğucak'ta yol güvenliği için genişletme ve iksa çalışmaları

çalışmanın kapsamı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'nde iki ayrı noktada eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Birinci noktada Atatürk Caddesi üzerinde devam eden yol genişletme çalışmaları kapsamında kazı ve dolgu işlemleri yapılmakta; bu işlemlerin tamamlanmasının ardından asfalt serimi, kaldırım yapımı ve yol çizgilerinin çekimi gerçekleştirilecek.

1380. Cadde'de iksa uygulaması:

Çalışmaların diğer odağını ise 1380. Cadde oluşturuyor. Bu güzergahta uygulanan iksa çalışmaları, toprak kaymalarının önüne geçilmesi ve zeminin güçlendirilmesi amacını taşıyor. Yapılan müdahalelerle bölgedeki ulaşım güzergahları daha dayanıklı ve güvenli hale getirilecek.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Özlem Çerçioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Aydınımız için çalışmaya devam edeceğiz". Başkanın ifadeleri, belediyenin kent genelindeki yol yatırımlarına verdiği önemi vurguluyor.

Çalışmalar tamamlandığında Atatürk Caddesi'nde sürüş konforu ve yaya güvenliği artacak; 1380. Cadde'deki iksa ise olası toprak kaymalarına karşı bölgeyi koruyacak. Aydın Büyükşehir, benzer yol yapım, yenileme ve güçlendirme projelerini kent genelinde eş zamanlı olarak sürdüreceğini bildiriyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ULAŞIM YATIRIMLARINA HER GEÇEN GÜN YENİLERİNİ...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, ULAŞIM YATIRIMLARINA HER GEÇEN GÜN YENİLERİNİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR. KUŞADASI İLÇESİ SOĞUCAK MAHALLESİ’NDE İKİ AYRI NOKTADA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA HEM ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLİYOR HEM DE YOLLARIN GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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