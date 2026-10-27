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Niğde'de 19-25 Ekim bilançosu: 46 aranan şahıs yakalandı, 9 kişi tutuklandı

Niğde Valiliği'nin 19-25 Ekim raporuna göre polis ve jandarma ekipleri bir haftada 46 aranan şahsı yakaladı; 9 kişi tutuklandı, çok sayıda suç aydınlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Niğde'de 19-25 Ekim bilançosu: 46 aranan şahıs yakalandı, 9 kişi tutuklandı

Niğde'de 19-25 Ekim denetim ve operasyon özeti

Niğde Valiliği tarafından açıklanan verilere göre il merkezinde ve ilçelerde 19-25 Ekim tarihleri arasında polis ile jandarma ekipleri tarafından yürütülen denetim ve operasyonlar aralıksız sürdü. Yapılan çalışmalarda asayiş, narkotik, kaçakçılık, terör ve göçmen kaçakçılığı gibi farklı alanlarda çok sayıda işlem gerçekleştirildi.

gözaltılar, tutuklamalar ve ele geçirilen malzemeler:

Valilik açıklamasına göre asayiş ve narkotik kaynaklı işlemlerde toplam 9 kişinin tutuklandığı, çeşitli suçlardan aranan 46 şahsın yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Kent genelinde meydana gelen asayiş olayları kapsamında 259 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 5 tabanca, 6 şarjör, 35 fişek, 1 av tüfeği, 1 motosiklet ve 1 kesici-delici alet yer aldı.

suç gruplarına göre operasyonlar:

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli yakalandı ve bu kapsamda 3 kişi tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı; aramalarda içi tütünle doldurulmuş 50 bin makaron ile 1 sahte çek ele geçirildi.

Terörle mücadele çalışmaları kapsamında 1 şahıs yakalanırken, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede tespit edilen 11 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem uygulanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

olay yeri incelemeleri ve aydınlatılan vakalar:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda şüpheli ölüm, silahla tehdit, intihara teşebbüs, yaralamalı trafik kazası, ateş etme, hırsızlık ve farklı kimlik bilgisi kullanma olayları gibi toplam 8 olay vücut izlerinden aydınlatıldı ve bu olaylarla bağlantılı 9 fail tespit edildi.

trafik denetimleri ve cezai işlemler:

Trafik ekipleri haftalık denetimlerde 36 bin 43 araç ve sürücüyü kontrol etti. Bu kontrollerde kural ihlali tespit edilen 2 bin 150 araç sürücüsüne ceza uygulandı; bu rakamın 283'ü motosiklet sürücüsünü kapsıyor. Ayrıca 171 araç (bunlardan 16'sı motosiklet) trafikten men edildi.

Sivil ekipler ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan denetimlerde ise 584 araç sürücüsü kontrol edildi ve ihlal tespit edilen 563 araç ve sürücüye (bunlardan 42'si motosiklet) ceza uygulandı. Böylece kent genelindeki haftalık trafik denetimlerinde toplam 2 bin 713 cezai işlem kayıtlara geçti.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü denetim ve operasyonların aralıksız biçimde sürdüğü, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 46 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

NİĞDE’DE BİR HAFTADA 46 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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