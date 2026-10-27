Mardin'de DİKA toplantısı: bölgesel yatırımlar ve destek programları gündemde

Mardin'de DİKA 2026 yılı 4. dönem yönetim kurulu toplandı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) 2026 yılı 4. Dönem Yönetim Kurulu Toplantısı, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Siirt Valisi ve DİKA Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, meclis başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları ile ajans yetkilileri katıldı. Açılış konuşmasında Vali Akkoyun, ilçelerde ve illerdeki gelişimin devlet imkanları ve yerel girişimlerle güçlendiğini vurguladı.

bölgesel gelişim ve uzun vadeli hedefler:

Vali Akkoyun toplantıda, bölge illerinin tarım, sanayi ve turizm eksenindeki ilerlemesine dikkat çekti. Akkoyun, Mardin başta olmak üzere Batman, Siirt ve Şırnak'ta kaydedilen gelişmenin ülke çapındaki kalkınma çizgisiyle paralel ilerlediğini belirtti ve DİKA'nın desteklerinin bu ivmeyi korumada önemli rol oynadığını ifade etti.

yeni programlar ve mali destekler:

Toplantıda DİKA tarafından uygulanacak iki yeni mali destek programı ile mevcut projeler ve 2027 çalışma programı değerlendirildi. Başkan Kızılkaya, 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında yönetim kurulunca uygun bulunan, toplam 3,7 milyar lira yatırım talebini içeren 17 projeye ilişkin teşvik belgelerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bu projeler modern entegre seralardan tarıma dayalı sanayiye, turizm ve konaklama altyapısından kültürel endüstrilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Ajans kaynakları, Bakanlık programları ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla bugüne kadar 33 projeye toplam 589 milyon lira destek sağlandığını belirten Kızılkaya, yararlanıcıların eş finansman katkılarıyla birlikte bunun yaklaşık 840 milyon liralık yatırıma dönüştüğünü kaydetti.

uygulanan projeler ve öncelikli destekler:

Güdümlü proje destekleri kapsamında Şırnak'ta Nuh'un Ambarı Gastronomi Merkezi yürütülürken, Siirt'te küçükbaş hayvancılıkta ırk ıslahı çalışmalarını yaygınlaştırmaya yönelik yeni bir projenin desteklenmesine karar verildi ve ekim ayında sözleşmesi imzalandı. Proje, Siirt Üniversitesi altyapısından yararlanarak elde edilen kazanımların üreticilere aktarılmasını hedefliyor. Ayrıca Batman ve Mardin’de geliştirilen iki projenin de yönetim kurulunca uygun bulunduğu, Bakanlık onaylarının ardından uygulama süreçlerinin başlayacağı bildirildi.

Fizibilite destekleri kapsamında Mardin'de lojistik merkez ve Çelfire arkeolojik sit alanı için, Batman'da hububat merkezi çalışması için, Siirt'te ise ısı yalıtımlı ve depreme dayanıklı inşaat ürünleri ile dondurma üretim tesisine yönelik fizibilite çalışmalarına destek verildiği kaydedildi.

sosyal ve çevresel destek paketleri:

Kızılkaya, programlar bazında da rakamları paylaştı: SOGEP kapsamında 10 projeye 40,4 milyon lira, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde 2 projeye 55 milyon lira, SoGreen kapsamında ise 6 projeye 9,4 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. Ayrıca SoGreen kapsamında işletmelere 11 milyon liraya kadar faizsiz finansman imkanı sunulacağı ifade edildi.

yerel değerlerin ekonomiye dönüşümü:

Turizm ve yerel ürünlerin markalaşmasına yönelik çalışma vurgulandı. Kızılkaya, coğrafi işaret çalışmalarına önem verdiklerini belirterek Mardin bulguru için Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurusunun yapıldığını, ayrıca Beytüşşebap balı, Batman Sason çileği, Mardin badem şekeri, Derik halhalı zeytinyağı, Midyat telkarisi ve Siirt bıttım sabunu çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Siirt'te Ajans ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle, GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğinde yürütülen Tarım Girişimcilik Merkezi Projesinin sonuç vermeye başladığı, proje kapsamında 20 genç ve kadın girişimci adayına eğitim verildiği, mentorlukla iş planlarını hazırlayan iki genç arıcıyla ilk destek sözleşmelerinin imzalandığı belirtildi. Kasım ayında tekrar başvurular açılarak 20 gence daha eğitim ve mentörlük sağlanacağı ve uygun iş planlarına mali destek verileceği ifade edildi.

Vali Kızılkaya, arıcılık, gastronomi ve sabun üretimi gibi alanlarda iş kurmak isteyen gençleri programlara başvurmaya çağırdı ve DİKA’nın temel hedefini bölgenin potansiyelini yatırıma, üretime, istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek olarak özetledi.

Toplantı, bölgesel kalkınmaya yönelik projelerin ve yeni destek programlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi. Katılımcılar, dört ilde yürütülen çalışmaların güçlendirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi için sürecin takip edileceğini vurguladı.

TOPLANTIYA MARDİN VALİSİ TUNCAY AKKOYUN’UN YANI SIRA SİİRT VALİSİ KEMAL KIZILKAYA, BATMAN VALİSİ EKREM CANALP, ŞIRNAK VALİSİ BİROL EKİCİ, MECLİS BAŞKANLARI, TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLARI İLE DİKA YETKİLİLERİ KATILDI.