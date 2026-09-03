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Düzce'de öğrenci sıralarına 1 milyon 118 bin 605 kitap kondu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 için Düzce'de 336 okula 1 milyon 118 bin 605 ücretsiz ders kitabı dağıttı; yeni müfredat ve ek materyaller de yer aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce'de öğrenci sıralarına 1 milyon 118 bin 605 kitap kondu

Düzce'de dağıtım başladı:

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 1 milyon 118 bin 605 ders kitabının Düzce genelindeki dağıtımına başlandı. Kitaplar, ildeki 336 okula ulaştırılarak öğrenci sıralarına yerleştirildi.

Kapsam ve sınıf düzeyleri:

Bu yıl ücretsiz verilecek ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata uygun şekilde hazırlandı. Dağıtımı yapılan kitaplar; okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise düzeyinde 9, 10 ve 11’inci sınıflar için hazırlandı.

Ek materyaller ve hedefleri:

Uygulama, ülke genelinde uygulama birliğini sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amaçları doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri, temel eğitim ve ortaöğretim kademeleri için ise Hakan ile Bilge’nin Türk Dünyası Yolculuğu ile Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan’ın Zamanı Aşan Yolculuğu adlı materyaller hazırlandı.

2003-2004 eğitim öğretim yılında başlatılan Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi kapsamında yürütülen bu dağıtım, yeni müfredat ve destek materyalleriyle birlikte öğrencilere sunuldu. Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜCRETSİZ VERİLMEK ÜZERE...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜCRETSİZ VERİLMEK ÜZERE HAZIRLANAN 1 MİLYON 118 BİN 605 DERS KİTABI DÜZCE’DE OKULLARINA DAĞITIMI BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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