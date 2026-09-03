Elazığ müzesi yeni binasında ziyaretçilere kronolojik bir kültür yolculuğu sunuyor

Elazığ arkeoloji ve etnografya müzesi açılışı:

Elazığ’ın binlerce yıllık tarihini gelecek kuşaklara taşıma amacıyla yenilenen müzenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Ersoy törende müzelerin işlevine ilişkin olarak "Müzelerimizi artık yalnızca eserlerin sergilendiği vitrinler değil, bilimin, eğitimin ve toplumsal buluşmanın merkezleri olarak ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

Tarihi yapıya taşınma ve güvenlik önlemleri:

Müze, 1965 yılında Harput’taki Alacalı Mescit’te temelleri atıldıktan sonra 1982’den itibaren kendi binasında hizmet veriyordu. 2016 yılındaki terör saldırısında ağır hasar görmesinin ardından müze, Milli Savunma Bakanlığı'ndan devralınan 1885 tarihli tarihi Mülkiye İdadisi binasına taşındı. Bölgedeki depremler dikkate alınarak güvenli ve çağdaş bir yapıda tasarlanan yeni mekan, kentin kültürel hafızasını yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Koleksiyon, sergileme ve kültürel vurgular:

Yeni müzede Paleolitik Çağ’dan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan toplamda yaklaşık 2 bin nadide eser ziyaretçilere sunuluyor. Arkeoloji bölümünde 934, etnografya bölümünde 482 ve sikke bölümünde 522 eser yer alıyor. Ayrıca kentin simge değerlerinden Çaydaçıra geleneğine özel bir alan ayrıldı. Mekan, çağdaş teşhir teknikleri ve dijital uygulamalarla donatıldı; çocuklar ve gençlerin kendi kültürlerini tanıması ile Harput ve Elazığ’ın kültür turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açılış törenine Bakan Ersoy’un yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, mülki idare amirleri ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Protokol üyelerinin gerçekleştirdiği kurdele kesiminden sonra müze ziyaretçilere kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye genelinde müzecilikte dönüşüm vurgusu yaparak sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm gerçekleştirerek müzelerimizi artık yalnızca eserlerin sergilendiği mekânlar değil, eğitimin, bilimin ve kültürün merkezleri olarak ele alıyoruz". Ersoy bu yaklaşımın gençlerin tarih bilincini güçlendireceğini ve Elazığ’ın kültür turizmine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

ELAZIĞ’IN BİNLERCE YILLIK TARİHİNİ GELECEĞE TAŞIYAN ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY İLE KENT PROTOKOLÜNÜN KATILDIĞI TÖRENLE 1885 YAPIMI TARİHİ YENİ BİNASINDA HİZMETE AÇILDI