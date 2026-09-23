Anamur’un ana güzergahları sıcak asfaltla modernize edildi

Anamur’da yol konforu ve güvenlik önceliğiyle yenilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Anamur ilçesinde üç ana caddeye toplam 4 bin 132 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yeşilyurt Mahallesi sınırlarında yer alan Atatürk Bulvarı ile Göktaş ve Sağlık mahalleleri arasındaki Akdeniz Caddesi ile Göktaş Mahallesi Tahsin Soylu Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar, bozulmuş yol yüzeylerinin kazınarak yeniden kaplanmasını içerdi. Yapılan çalışmalarla birlikte hem araç trafiğinin akışı rahatlatılmak hem de yaya ve araç güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Çalışmanın kapsamı ve uygulama detayları:

Yürütülen asfalt serimi kapsamında Akdeniz Caddesinde yaklaşık 1.000 metre, Tahsin Soylu Caddesinde 600 metre ve Atatürk Bulvarında çift yönlü 600 metre sıcak asfalt kaplama yapıldı. Deforme olan eski zemin yüzeyleri kazınarak yenilendi; bu sayede yolların dayanıklılığı ve ulaşım konforu yükseltildi. Uygulama sırasında altyapı kaynaklı tahribata bağlı problemlere müdahale edilerek, uzun vadeli kullanım amaçlandı.

İşaretleme ve standartlara uygun düzenlemeler:

Asfalt çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından yol çizgi ve trafik işaretleme uygulamaları başlatıldı. Yapılan işaretlemelerle güzergahlar uluslararası standartlara uygun hale getirildi ve sürüş düzeni ile görünürlük artırıldı. Bu uygulamalar, özellikle kavşaklarda ve yoğun kullanım noktalarında trafik güvenliğinin yükseltilmesine katkı sağlıyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ndan peyzaj mimarı Yasin İnal, çalışmaları şu sözlerle anlattı: "Anamur’da Akdeniz Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Tahsin Soylu Caddesi olmak üzere üç adet caddemizde asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirdik. Akdeniz Caddesi’nde 1000 metre, Tahsin Soylu Caddesi’nde ise 600 metre uzunluğunda, Atatürk Bulvarı’nda da 600 metre uzunluğunda çift yön gidiş geliş yolumuzda sıcak asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirdik."

İnal ayrıca altyapı çalışmaları nedeniyle yolların deforme olduğunu, vatandaşlardan gelen taleplerin hızlı şekilde değerlendirildiğini ve müdahalelerin bu çerçevede gerçekleştiğini belirtti. Vatandaşlardan gelen geri bildirimlerde, araçların daha güvenli seyir imkânı bulduğu ve trafik akışının daha düzenli hale geldiği vurgulandı.

Belediyenin 7/24 çalışma ilkesiyle kent genelindeki taleplere hızlı dönüş sağladığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın Anamur’daki öncelikli ulaşım ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiği kaydedildi. Tamamlanan yatırımlar sonucunda ilçenin ana arterlerinin hem sürücüler hem de yayalar için daha konforlu ve güvenli bir yapıya kavuşturulduğu ifade edildi.

MERSİN’DE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ANAMUR’DA 3 CADDEDE TOPLAM 4 BİN 132 TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.